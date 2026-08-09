Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM công bố điểm chuẩn, cao nhất 20 điểm

(VTC News) -

Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh, điểm trúng tuyển của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) trong đợt 1 năm 2026 dao động từ 15 đến 20 điểm.

Trong 23 ngành và chương trình đào tạo được công bố điểm trúng tuyển, Tâm lý học, Luật và Luật kinh tế có mức điểm cao nhất là 20. Các ngành/chương trình đào tạo còn lại có mức điểm trúng tuyển là 15.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2026.

Đối với phương thức xét học bạ ngành Luật kèm điều kiện bổ sung: kết quả học tập lớp 12 mức tốt và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 18 điểm trở lên và điểm trung bình môn môn Toán và môn Văn cấp THPT từ 6 trở lên.

Mức điểm trên áp dụng đối với phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương theo Thông báo số 03/2026/HĐTS-ĐHHV ngày 9/7/2026 của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Trường lưu ý do các phương thức xét tuyển có thang điểm và cách tính khác nhau, thí sinh cần căn cứ kết quả trúng tuyển chính thức của trường, thay vì so sánh trực tiếp điểm giữa các phương thức.

Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 14/8 đến 17h ngày 21/8.

Sau khi hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường đến hết ngày 21/8.

Năm 2026, DHV dành quỹ học bổng tới 75 tỷ đồng cho sinh viên nhập học. Mức hỗ trợ cao nhất lên đến 100% học phí toàn khóa, tùy điều kiện của từng chương trình học bổng.

Học phí năm học 2026 là 1,25 triệu đồng/tín chỉ lý thuyết và được giữ ổn định trong 4 năm học. Học phí tạm thu học kỳ I là 12,5 triệu đồng, tương đương 10 tín chỉ lý thuyết.