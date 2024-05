Lập hơn 50 nhóm Telegram để lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt tiền tỷ

Tối 16/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an TP Nam Định phát hiện nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng các tin, bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram. Khi có khách liên hệ mua dâm, những kẻ này sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Công an TP Nam Định nhanh chóng xác định, đồng thời bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Anh (SN 2001) và Nguyễn Xuân Hà (SN 2000), cùng trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, hai kẻ này khai nhận, từ tháng 9/2023 đến nay đã tạo lập hơn 50 nhóm Telegram trên toàn quốc với khoảng hơn 25.000 thành viên tham gia.

Hàng ngày, Nguyễn Xuân Hà đăng các tin bài môi giới kèm theo hình ảnh gái bán dâm trên các nhóm Telegram đã tạo lập. Khi có người liên hệ, Văn Anh sẽ nhắn tin yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Sau khi khách chuyển tiền, những kẻ này xóa toàn bộ tin nhắn Telegram từ cả hai phía để che giấu hành vi phạm tội.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Hà và Văn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân trên toàn quốc.

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an khen thưởng về thành tích triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội.

Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, qua đó, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã chiếm quyền quản trị khoảng 25.000 tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.