Vietcombank được vinh danh hai giải thưởng lớn từ The Asian Banker

(VTC News) -

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được Tạp chí The Asian Banker trao tặng hai giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ lễ trao giải “Vietnam Excellence in Retail Finance and Financial Technology Awards 2025” (Giải thưởng Tài chính Bán lẻ và Công nghệ Tài chính Việt Nam 2025):

- “Ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” (Best Mobile Banking Services) dành cho VCB Digibank

- “Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý Tài sản tốt nhất Việt Nam” (Best Wealth Management Bank)

Đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa của cộng đồng tài chính quốc tế đối với những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng số và phục vụ khách hàng cao cấp.

Bà Phạm Châu Loan - Phó Trưởng phòng Phát triển Kênh số & Đối tác đại diện Vietcombank - nhận giải Ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025.

VCB Digibank - nền tảng ngân hàng số toàn diện hàng đầu Việt Nam

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Vietcombank xác định chuyển đổi số là trụ cột chiến lược trong quá trình phát triển dài hạn. Với gần 15 triệu người dùng, nền tảng VCB Digibank hiện là một trong những ứng dụng ngân hàng số được yêu thích và sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

Năm 2024, Vietcombank ra mắt thế hệ VCB Digibank mới với toàn bộ giao diện và trải nghiệm người dùng được thiết kế lại theo hướng hiện đại, cá nhân hóa, phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Đây cũng là ngân hàng số đầu tiên và duy nhất trên thị trường cung cấp nhiều phiên bản giao diện dành riêng cho từng nhóm khách hàng bao gồm: Tiêu chuẩn (dành cho mọi khách hàng), YouPro (dành cho khách hàng trẻ), An Vui (dành cho khách hàng lớn tuổi), Priority (dành cho khách hàng Ưu tiên).

Không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân hóa giao diện, VCB Digibank còn tích hợp hàng loạt tính năng nổi bật đem lại tiện ích vượt trội cho khách hàng như:

- Chuyển tiền “1 chạm”, tiết kiệm thời gian và thao tác.

- Giải pháp quản lý tài chính cá nhân thông minh, hỗ trợ phân tích thu - chi.

- Quản lý nhóm tài chính, chia sẻ thông tin và thanh toán nhanh gọn giữa các thành viên.

- Thông báo số dư bằng giọng nói (Voice OTT) và thông báo biến động qua OTT.

- Tích hợp đa dạng dịch vụ thanh toán, đầu tư, bảo hiểm và liên kết với hệ sinh thái đối tác lớn nhất thị trường.

Nỗ lực trở thành “ngân hàng trong tay” của mỗi người dân Việt Nam, Ngân hàng số VCB Digibank của Vietcombank không chỉ là kênh giao dịch, mà còn là trợ lý tài chính cá nhân tin cậy, tiện lợi, đồng hành mỗi ngày trong hành trình cuộc sống số của khách hàng.

Bà Đặng Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm Bán lẻ đại diện Vietcombank - nhận giải Ngân hàng có Dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất Việt Nam 2025.

Dịch vụ Quản lý Tài sản của Vietcombank - xứng tầm đẳng cấp

Nhiều năm qua, Vietcombank luôn đặc biệt nỗ lực để đem đến cho Quý khách hàng Ưu tiên Vietcombank Priority những sản phẩm dịch vụ chuyên biệt, đa dạng đặc quyền vượt trội và những trải nghiệm tài chính xứng tầm, trong đó nổi bật là Dịch vụ Quản lý tài sản.

Ra mắt từ năm 2019, thương hiệu Vietcombank Priority không ngừng mở rộng và nâng tầm dịch vụ, cung cấp hệ sinh thái tài chính toàn diện từ các dịch vụ thanh toán, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và tư vấn tài chính cá nhân.

- Không gian giao dịch riêng biệt tại hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc.

- Chuyên viên chăm sóc cá nhân (RM) được đào tạo chuyên sâu.

- Thủ tục giao dịch nhanh gọn, ưu tiên xử lý.

- Trải nghiệm phòng chờ Vietcombank Priority riêng tư, sang trọng tại các sân bay.

- Ưu đãi cao cấp từ hàng loạt đối tác bảo hiểm, y tế, nghỉ dưỡng, hàng không...

Đặc biệt, hai dòng thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Signature và Vietcombank Visa Infinite được thiết kế riêng cho phân khúc khách hàng này, mang đến loạt đặc quyền đỉnh cao như dịch vụ phòng chờ sân bay quốc tế, bảo hiểm du lịch toàn cầu, dịch vụ concierge 24/7, hoàn tiền vượt trội... xứng tầm đẳng cấp nhằm mang đến những giá trị khác biệt cho chủ thẻ và người thân.

Ngoài ra, với lợi thế riêng có từ hệ sinh thái các công ty con Công ty Chứng khoán VCBS và Công ty Quản lý quỹ VCBF, liên doanh với Franklin Templeton – một trong những tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới, Vietcombank mang đến cho khách hàng các cơ hội đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ... đặc biệt hấp dẫn với hệ số sinh lời tốt. Hơn thế nữa, khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ đầu tư ngay trên nền tảng VCB Digibank – đem đến trải nghiệm tài chính hợp nhất, thuận tiện và an toàn.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng.

Ghi dấu ấn uy tín với các giải thưởng vươn tầm khu vực và thế giới

The Asian Banker là tổ chức đánh giá tài chính – ngân hàng uy tín hàng đầu châu Á, với hệ thống chấm điểm khách quan, minh bạch, được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập. Việc Vietcombank được trao hai giải thưởng lớn cùng lúc là minh chứng cho vị thế dẫn đầu của ngân hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và công nghệ tài chính tại Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng số mẫu mực, phục vụ khách hàng toàn diện và hiệu quả, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng, đặc biệt phân khúc khách hàng ưu tiên.