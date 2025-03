Những mảng màu còn thiếu của thị trường bất động sản Phổ Yên

(VTC News) -

Bài học từ các thành phố công nghiệp

Hơn một thập kỷ trước, Bắc Ninh định hình là một thành phố công nghiệp nhưng thị trường bất động sản chủ yếu là đất nền và nhà tự phát. Chỉ khi các khu đô thị cao cấp như Him Lam Green Park, Vinhomes Bắc Ninh,…xuất hiện, diện mạo đô thị mới thay đổi, giá bất động sản tăng về gần với Hà Nội, trung bình từ 60-90 triệu/m2, vị trí đẹp lên đến hơn 300 triệu/m2.

Nếu đòn bẩy phát triển của Bắc Ninh nhiều năm trước là Samsung thì hiện nay, Phổ Yên cũng đang sở hữu nhà máy Samsung lớn nhất toàn cầu.

Bình Dương là một ví dụ tương tự. Trước đây, giới chuyên gia ở đây chủ yếu lựa chọn TP.HCM để sống. Tuy nhiên, nhờ sự bùng nổ của các khu đô thị & căn hộ cao cấp, chẳng hạn như The Habitat, Sora Gardens, The Standard, Bình Dương trở thành nơi an cư lý tưởng cho giới chuyên gia, kéo theo tăng trưởng giá trị bất động sản.

Đến Phổ Yên – Thủ phủ công nghiệp, thung lũng silicon nhưng “vắng” tiện ích cao cấp

Theo thống kê, Phổ Yên đang được thừa hưởng trực tiếp bởi KCN Yên Bình, KCN Điềm Thụy, KCN Sông Công, KCN Nam Phổ Yên, CCN Đa Phúc với khoảng 100.000 chuyên gia và người lao động.

Giá trị xuất khẩu công nghiệp của Phổ Yên thuộc top 4 cả nước. Đặc biệt, nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) đang có doanh thu lớn nhất Việt Nam với 22,9 tỷ USD trong năm 2024 (Bắc Ninh khoảng 14,8 tỉ USD). Cam kết mỗi năm rót 1 tỷ USD vào Việt Nam, Chủ tịch Samsung định hướng Việt Nam trở thành nơi sản xuất lớn nhất toàn cầu và Phổ Yên chính là cứ địa quan trọng tạo ra nhu cầu nhà ở, dịch vụ ngày càng cao.

Mạng lưới công nghiệp dày đặc nằm giữa trọng điểm Hà Nội và các thành phố lớn.

Không dừng lại ở đó, Phổ Yên quy hoạch thêm hơn 1.800 ha KCN mới, tức gấp 2.5 lần hiện tại. Trong đó có trung tâm công nghệ chuyên sâu 200 ha. Với bước đi này, nơi đây đang sẵn sàng là thung lũng silicon và cạnh tranh vị trí thủ phủ công nghiệp miền Bắc.

Tuy nhiên, cũng như Bắc Ninh cách đây 10 năm, Phổ Yên đang thiếu trầm trọng những khu đô thị cao cấp, chuỗi mua sắm tập trung, và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu sống của tầng lớp chuyên gia. Trong khi mô hình "All-in-One" – tích hợp không gian sống, làm việc, học tập, thể thao, mua sắm – vẫn chưa xuất hiện.

Sự thiếu hụt này dẫn đến hệ quả là rất ít giới chuyên gia chọn Phổ Yên làm nơi an cư lâu dài. Theo chia sẻ của chị Thúy Hoa, chủ một khách sạn tại Phổ Yên, phần lớn khách sạn của chị phục vụ chuyên gia nước ngoài đến công tác. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở khách sạn vì thành phố không có khu đô thị đủ cao cấp. Những người làm việc dài hạn vẫn chọn Hà Nội làm nơi cư trú, sáng đi – chiều về, tạo ra sự lãng phí lớn trong phát triển kinh tế.

Đô thị toàn diện phong cách resort – mô hình tiên phong mở khóa cho thị trường cao cấp

Giữa bối cảnh đó, City Rise ( Thành Đồng Residence) đang nổi lên như một dự án tiên phong, giải quyết trực diện vấn đề của Phổ Yên bằng mô hình đô thị "All-in-One" đúng xu hướng thế giới.

City Rise sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 3, phường Ba Hàng – khu vực mệnh danh “phố cổ” giao thương sầm uất nhất Phổ Yên. Dự án chỉ cách nhà máy Samsung 2km và trong bán kính 3-15km tiếp cận 90% các khu công nghiệp trọng điểm. Đây là lợi thế giúp City Rise trở thành điểm đón đầu nhu cầu sống của giới chuyên gia, tri thức, kỹ sư cấp cao.

Đô thị “all-in-one” tiện ích cao cấp là nền tảng để Phổ Yên thành đô thị hiện đại, sầm uất.

City Rise phát triển hệ thống hơn 88 tiện ích cao cấp, trong đó có những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố như: Bộ đôi clubhouse triệu đô với hồ bơi resort, phòng gym, spa, phòng xông hơi, sân tập golf mini, trung tâm startup đầu tiên tại Phổ Yên, trung tâm năng khiếu trẻ em đầu tiên tại Phổ Yên.

Chuỗi Bizhome phong cách tân cổ điển kết nối trực diện với Quốc lộ 3, là điểm đến của F&B, siêu thị, ngân hàng, trung tâm giáo dục và dịch vụ cao cấp. Khu thể thao đa năng với sân bóng rổ, sân pickleball, khu vui chơi trẻ em, công viên BBQ ngoài trời, hồ bơi người lớn và trẻ em, 6 công viên và khu vườn bao quanh cùng nhiều tiện ích khác.

Không gian xanh mát, tiện nghi resort - những chất sống còn thiếu ở Phổ Yên.

Theo giới quan sát, với tiềm năng phát triển nhờ vị trí giáp Hà Nội và định hướng thành "thung lũng silicon" của miền Bắc, Phổ Yên đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ.

Nếu có thêm nhiều mô hình đô thị cao cấp như City Rise, đây sẽ là bước đệm quan trọng để Phổ Yên chuyển mình từ một trung tâm công nghiệp thuần túy sang một đô thị hiện đại, giữ chân được nguồn nhân sự cấp cao an cư, chi – tiêu – mua sắm. Từ đó tạo ra một chuỗi dịch vụ cung ứng liên hoàn từ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút nguồn vốn FDI, đẩy giá bất động sản đúng tầm vóc.