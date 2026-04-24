Lâm Đồng: Điều tra vụ án mạng khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong

Chiều 24/4, Công an phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 6, phường Mũi Né.

Công an đến hiện trường điều tra vụ án mạng. (Nguồn: LĐ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, tại một quán nước cạnh Trường Trung học cơ sở L.H.P (khu phố 6, phường Mũi Né), em N.N.T (sinh năm 2010, trú tại phường Mũi Né, hiện đang là học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở L.H.P) bị một học sinh khác dùng hung khí tấn công, dẫn đến nguy kịch.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan.

Bước đầu công an xác định nghi can trong vụ việc là N.Q.C (sinh năm 2011, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở L.H.P).

Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.