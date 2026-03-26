Rủ nhau lội suối, 2 học sinh ở Đà Nẵng chết đuối thương tâm

Tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo đó, lúc 15h30 cùng ngày, nhóm 11 học sinh lớp 9 (Trường THCS Võ Thị Sáu) rủ nhau đi dạo tại thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước.

Hai nạn nhân được đưa lên bờ. (Ảnh: C.T)

Khi đến khu vực Trảy, thuộc thôn Tiên Phú Đông, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi. Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên bờ không tham gia), bất ngờ 3 em gồm Bảo Ngọc, Hà Vy và Mỹ Kiều bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu.

Các học sinh còn lại cố gắng nắm tay kéo lên và cứu được em Bảo Ngọc. Hai em còn lại bị nước cuốn trôi.

Ngay sau đó, nhóm học sinh chạy đi kêu cứu. Người dân gần khu vực nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm, đưa 2 em lên bờ sơ cứu, nhưng cả hai nạn nhân không qua khỏi.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ 2 học sinh lớp 3 bị chết đuối.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 12/2, em H.M.T. và H.V.Đ.D. (cùng SN 2017, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng một nhóm bạn ra sông Đakrông tắm và không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán, báo tin cho người lớn. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 nạn nhân.

Cả 2 nạn nhân đều là học sinh lớp 3, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm xảy ra sự việc, các em vừa được nghỉ Tết Nguyên đán 2026.