Hai học sinh lớp 9 chết đuối trên sông Tranh ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều tối 23/4, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 9 tử vong.

Hiện trường nơi hai học sinh lớp 9 chết đuối. (Ảnh: H.Đ)

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h cùng ngày, hai nam sinh lớp 9 rủ nhau xuống tắm tại khu vực sông Tranh, đoạn gần bến phà thuộc xã Hiệp Đức. Khi đang tắm, không may cả hai bị đuối nước.

Nhận tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Hai em sau đó được vớt lên bờ nhưng không qua khỏi.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cách đây gần 1 tháng, tại Đà Nẵng xảy ra vụ hai học sinh lớp 9 tử vong khi cùng nhóm bạn dắt tay nhau lội qua suối.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 26/3, nhóm 11 học sinh lớp 9 (Trường THCS Võ Thị Sáu) rủ nhau đi dạo tại thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước.

Khi đến khu vực Trảy, thuộc thôn Tiên Phú Đông, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi. Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên bờ không tham gia), bất ngờ 3 em gồm Bảo Ngọc, Hà Vy và Mỹ Kiều bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu.

Các học sinh còn lại cố gắng nắm tay kéo lên và cứu được em Bảo Ngọc. Hai em còn lại bị nước cuốn trôi.

Ngay sau đó, nhóm học sinh chạy đi kêu cứu. Người dân gần khu vực nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm, đưa 2 em lên bờ sơ cứu, nhưng cả hai nạn nhân không qua khỏi.