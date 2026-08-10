Khởi tố người đàn ông mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

(VTC News) -

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Quý Hợi (SN 1983, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Mua bán hàng cấm.

Trước đó, trong quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, Công an xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) phát hiện một trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Đoàn Quý Hợi và số pháo hoa bị thu giữ. (Ảnh Công an Nghệ An)

Sau thời gian nắm tình hình, ngày 2/7/2026, Công an xã Thiên Nhẫn phát hiện, bắt giữ Đoàn Quý Hợi về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ được đóng gói cẩn thận.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Quý Hợi về tội Mua bán hàng cấm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.