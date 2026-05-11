Phát hiện 5 khẩu súng kèm pháo nổ và đạn trong túi xách bỏ ven đường

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương (tỉnh Thanh Hoá) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa tiếp nhận 5 khẩu súng, 2 viên đạn và hơn 3kg pháo do người dân tự giác giao nộp.

Theo trình báo của anh Mai Văn Hải (SN 1987, trú thôn Nội 1, xã Hồ Vương), khoảng 9h45 ngày 8/5, trong quá trình di chuyển từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện 1 túi vải dạng túi du lịch để ở lề đường.

Số súng đạn quân dụng và 3kg pháo được anh Hải phát hiện trong túi xách bỏ ven đường . (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Do tò mò nên anh Mai Văn Hải mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3 kg pháo. Anh mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho rằng, việc người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn trong cộng đồng. Hành động trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc pháo không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tự ý cất giữ, sử dụng hoặc vận chuyển nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.