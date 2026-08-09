Đề nghị truy tố trùm đòi nợ thuê Được 'Đất Bắc', Lê Phong Gia Lai

Trong đó, Hồ Thành Được (tức Được “Đất Bắc”, SN 1991, quê Đồng Tháp), Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê hay Lê Phong Gia Lai, SN 1986, quê Gia Lai) cùng 50 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trần An Nghĩa (SN 1991, quê Đồng Tháp) bị đề nghị truy tố về 2 tội Cưỡng đoạt tài sản và Đưa hối lộ; Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, quê Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Thanh Hương (SN 1982, ngụ TPHCM) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Bùi Thị Hà (SN 1976, quê Thanh Hóa) về tội Đưa hối lộ.

Liên minh ma quỷ của các băng nhóm đói nợ thuê

Theo kết luận điều tra, Công ty mua bán nợ Đất Bắc VN (trụ sở phường An Phú Đông, TP.HCM) do Ngô Duy Thanh (SN 1975, quê Ninh Bình) thành lập từ năm 2018 và đứng sau điều hành. Được “Đất Bắc” khi đó là tổ trưởng thu hồi nợ.

Đến năm 2024, Được “Đất Bắc” đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ - bảo vệ - vệ sĩ 620 (trụ sở tại phường Thới An, TP.HCM).

Trùm đòi nợ thuê Được “Đất Bắc”, tức Hồ Thành Được. (Ảnh: CACC)

Bị can Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê hay còn gọi là Lê Phong Gia Lai). (Ảnh: CACC)

Một số người khác xuất thân từ nhân viên thu hồi nợ của Công ty Đất Bắc cũng ra làm riêng như: Đỗ Văn Hoàng (SN 1978, quê Ninh Bình) thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ Hoàng Phát (trụ sở tại phường An Phú Đông, TP.HCM), Võ Thanh Hải (SN 1993, quê Đồng Tháp) thành lập Công ty Mua bán nợ Bắc Nam (trụ sở tại phường An Hội Tây, TP.HCM).

Trong vụ án còn có các công ty như: Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong làm giám đốc, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (SN 1972, quê Gia Lai) làm Giám đốc.

Kết luận điều tra xác định, các công ty nói trên đã ký hợp đồng giả cách mua bán nợ với các chủ nợ, thực chất là hợp đồng đòi nợ thuê, với tỷ lệ ăn chia từ 20-50% số tiền đòi được. Sau đó, các công ty tổ chức bộ phận thu hồi nợ tìm đến tận nhà con nợ.

Những người này bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn để đòi nợ như mặc quần áo, đi xe ô tô có logo công ty, có dòng chữ “Thu hồi nợ” bao vây quanh nhà người nợ tiền để la hét, chửi bới, gây rối; liên tục nhắn tin, gọi điện gây sức ép…

Ngoài ra, các bị can còn quay phim lại quá trình đòi nợ, cắt ghép hình ảnh người nợ và bạn bè, người thân của họ để đăng lên các tài khoản mạng xã hội. Việc này nhằm gây sức ép đòi tiền, đồng thời phô trương thanh thế, quảng cáo nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

Nhóm Được “Đất Bắc” trong một lần bao vây nhà con nợ để đòi tiền. (Ảnh: FBNV)

Các bị can còn táo tợn, có thủ đoạn đối phó khi tạo văn bản thông báo với công an, chính quyền địa phương về việc đến nhà con nợ để giải quyết khoản nợ. Ngoài ra, các công ty này còn phối hợp, trợ giúp nhau về lực lượng để việc đòi nợ được hiệu quả.

Trong số các bị can, Nguyễn Trung Đức (SN 1978, ngụ TPHCM) có vai trò môi giới giữa các công ty Lê Phong Gia Lai, Nhất Tín... với các chủ nợ để ăn chia phần trăm tiền đòi được. Đức còn lập một nhóm để tham gia cùng các nhân viên công ty đi đòi nợ.

Phát hiện hành vi lừa đảo “chạy án”, đưa hối lộ… khi mở rộng điều tra

Trong vụ án có trường hợp bị can Lê Thị Thanh Hương bị đề nghị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an phát hiện và đã làm rõ, Hương là chủ nợ, đã nhiều lần cho người khác vay tiền với mức lãi suất từ 135,18% - 634,7%, tức vượt quá 6-21 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bị can Nguyễn Trung Thế Lữ bị cáo buộc lừa đảo chạy án khi nhận tiền của 2 người, tổng cộng 2,7 tỷ đồng. (Ảnh: CACC)

Cụ thể, năm 2024, thông qua người khác giới thiệu, Bùi Thị Hà gặp Nguyễn Trung Thế Lữ để nhờ đối tượng này “chạy án” cho nhân viên đã bị bắt trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại phường Vũng Tàu, TPHCM và sắp đưa ra xét xử. Do tin lời Lữ, Hà đã nhiều lần đưa tiền, tổng cộng 2,5 tỷ đồng cho Lữ nhưng đối tượng bỏ trốn, dùng tiền tiêu xài cá nhân.

Trùm đòi nợ thuê Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín. (Ảnh: CACC)

Ngoài ra, cuối năm 2024 Lữ còn nhận của Trần Anh Nghĩa 200 triệu đồng để “chạy án” cho người bạn của Nghĩa bị Công an quận Bình Thạnh (cũ) bắt giữ, xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng. Nhưng Lữ cũng ôm tiền rồi lẩn trốn.

Sau đó, Nghĩa cùng một số đồng bọn gây áp lực, yêu cầu Lữ phải bồi thường 400 triệu đồng. Do Lữ không có khả năng chi trả, nhóm của Nghĩa đã ép Lữ viết giấy nợ và giao một xe ô tô hiệu Kia Carnival cho nhóm này quản lý.