Khởi tố, bắt giam người đàn ông vận chuyển hơn 2,5 tạ pháo nổ ở Hải Phòng

Tối 22/5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam Trần Văn Hường (SN 1985, trú tại thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Văn Hường (x) vận chuyển 255,87 kg pháo nổ.

Trước đó, hồi 19h30’ ngày 14/5, tại Km69+600 Quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phương Duệ, xã Phú Thái (Hải Phòng), Công an xã Phú Thái chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Trần Văn Hường đang vận chuyển 255,87 kg pháo nổ (loại pháo hoa nổ - hơn 150 giàn) nhằm mục đích bán thu lợi bất chính.

Hồi đầu tháng 2/2026, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Bà Nà (Đà Nẵng), phát hiện đối tượng nghi vấn thuê xe khách vận chuyển pháo nổ về xã Nam Phước tiêu thụ.

Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Khi phát hiện số pháo được gửi theo xe khách đã về đến địa phận xã Bà Nà, đối tượng bỏ trốn về nhà tại xã Nam Phước nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bà Nà nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và tiến hành bắt giữ Nguyễn Viết Vinh tại nhà riêng ở xã Nam Phước.

Qua đấu tranh, Vinh khai nhận đã đặt mua 68 hộp pháo nổ với giá 57,8 triệu đồng nhằm bán lại kiếm lời.

Tang vật tạm giữ gồm: 68 hộp pháo nổ được đựng trong 2 thùng carton, tổng trọng lượng 111,3kg, tất cả còn nguyên bao gói, chưa qua sử dụng; 1 điện thoại di động Iphone Xs Max và 1 xe mô tô Airblade.