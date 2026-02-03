Cảnh báo tai nạn do pháo nổ dịp cận Tết

(VTC News) -

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 7 tuổi bị chấn thương nặng vùng mặt và mắt do pháo nổ.

Theo lời kể của gia đình, pháo được đặt mua trên mạng và được đốt ngay tại nhà. Vụ tai nạn khiến em bị bỏng nặng vùng mặt với nhiều mảng da hoại tử, đồng thời tổn thương mắt nghiêm trọng, rách giác mạc và xuất huyết tiền phòng.

Các tổn thương này khiến bệnh nhi đứng trước nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Hiện bệnh nhi phải nhập viện để theo dõi và điều trị chuyên sâu, với khả năng cần trải qua nhiều lần can thiệp phẫu thuật nhằm xử lý tổn thương và hạn chế di chứng lâu dài.

BS Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, dịp cận Tết, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ bị tai nạn liên quan đến pháo. Mức độ tổn thương rất khác nhau, từ bỏng nhẹ đến dập nát tay chân, ảnh hưởng thị lực… Đáng lo ngại, nhiều trường hợp pháo nổ trực tiếp trên tay khiến trẻ mất chức năng bàn tay, thậm chí phải cắt bỏ một phần chi.

Trường hợp tai nạn do pháo nổ điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

“Nạn nhân chủ yếu là bé trai, trong độ tuổi từ 10 đến 16 - lứa tuổi tò mò, thích khám phá và thường chơi theo nhóm. Gần đây còn xuất hiện tình trạng trẻ tự chế pháo hoặc mua pháo, hóa chất trôi nổi trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ nổ bất ngờ, mức độ sát thương rất lớn”, BS Phúc nói.

Theo BS.CK2 Bùi Hải Trung, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, tai nạn do pháo là một vấn đề mang tính đặc trưng trong dịp Tết, đặc biệt tại các quốc gia châu Á như Việt Nam hay Trung Quốc, nơi trước đây có tập quán đốt pháo mừng năm mới.

Mặc dù hiện nay pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm việc sản xuất, chế tạo, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, nhưng trên thực tế, tai nạn do pháo, nhất là ở trẻ em, thanh thiếu niên vẫn tiếp tục xảy ra.

Nguyên nhân là bởi trong môi trường mạng hiện nay tồn tại rất nhiều video hướng dẫn cách chế tạo pháo, cũng như các hình thức rao bán pháo trên mạng xã hội hoặc qua các buổi livestream bán hàng. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nam trong độ tuổi từ khoảng 8 đến 16 tuổi, thường có tính hiếu kỳ cao, thích tụ tập bạn bè, dễ bị rủ rê và muốn trải nghiệm những điều mới lạ.

Từ đó, các em có thể đặt mua pháo trên mạng hoặc tự xem video để học cách chế tạo pháo tại nhà. Thực tế cho thấy, tai nạn do pháo ở trẻ em thường xảy ra ngay trong quá trình chế tạo pháo, chứ không chỉ khi sử dụng.

“Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, tai nạn do pháo còn gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ. Những sang chấn này có thể ám ảnh các em suốt cả cuộc đời. Đồng thời, nỗi đau ấy cũng đè nặng lên tinh thần của gia đình, khi cha mẹ và người thân phải chứng kiến con em mình chịu hậu quả nặng nề”, BS Trung nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hay đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào, bởi đây là nguồn nguy hiểm tiềm ẩn, có thể gây tai nạn nghiêm trọng chỉ trong tích tắc. Đặc biệt, không mua pháo trôi nổi hoặc pháo đặt trên mạng, vì những loại pháo này không được kiểm soát về chất lượng, hàm lượng thuốc nổ và mức độ an toàn, nguy cơ gây tai nạn rất cao.

Gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, nhất là trong các dịp lễ, Tết, khi trẻ có nhiều thời gian ở nhà, dễ tò mò, tụ tập bạn bè và bị rủ rê thử nghiệm những trò nguy hiểm.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn do pháo gây bỏng hoặc chấn thương mắt, phụ huynh tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Cần tiến hành sơ cứu ban đầu đúng cách, như rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch để loại bỏ dị vật, hạn chế tổn thương lan rộng.

Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí kịp thời, nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài cho trẻ.