Thêm 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 11/8, lực lượng chức năng tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Hơn 300 m³ đất được xử lý.

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 7 bộ hài cốt riêng lẻ và 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể. Trong số 12 bộ hài cốt được quy tập, 7 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính đến hết ngày 11/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 158 bộ có di vật.

Trong tổng số 268 bộ hài cốt được quy tập có 235 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng. Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục di dời khối lượng lớn đất đắp để mở rộng phạm vi khai quật và liên tiếp phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Ngày 8/8, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt, nâng tổng số lên 245 bộ. Ngày 10/8, thêm 11 bộ được tìm thấy, đưa tổng số lên 256. Đến ngày 11/8, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm 12 bộ, nâng tổng số lên 268 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, số hài cốt có di vật kèm theo đã lên tới 158 bộ. Các di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B nhằm tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.