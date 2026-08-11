Từ thông tin người dân cung cấp, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều tối 11/8, ông Trần Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Ninh (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng), cho biết từ thông tin do người dân cung cấp, đơn vị vừa tổ chức khai quật 2 vị trí tại thôn Dương Đàn, xã Phú Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt cùng một số di vật, trong đó có một chiếc mũ lưỡi trai. Qua xác minh ban đầu, đây được xác định là hài cốt của 2 liệt sĩ.

Chiếc mũ lưỡi trai được tìm thấy trong quá trình khai quật. (Ảnh: Q.S)

Các mẫu hài cốt đã được lấy để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, 2 hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Ninh theo quy định.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Ninh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Bình và các lực lượng chức năng tổ chức khai quật, quy tập 4 hài cốt nghi là liệt sĩ tại khu vực đồi núi thuộc thôn Ngọc Tú (xã Phú Ninh).

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Bình tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Hữu Quang (trú thôn Tất Viên, xã Thăng Bình) về trường hợp liệt sĩ Lê Văn Minh, quê xã Thăng Bình, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 72, được cho là đã anh dũng hy sinh ngày 7/2/1968.

Theo thông tin cung cấp, khu vực liệt sĩ Lê Văn Minh hy sinh trước đây thuộc xã Kỳ Long, huyện Tam Kỳ. Sau hơn nửa thế kỷ, địa danh hành chính có nhiều thay đổi, khu vực chiến trường năm xưa nay thuộc vùng đồi núi thôn Ngọc Tú.

Từ thông tin trên, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu các dấu tích còn lại trên địa hình, từ gốc cây, thế đá đến đặc điểm khu vực để xác định vị trí nghi có hài cốt. Tại khu vực đồi núi hiểm trở, người dân thôn Ngọc Tú cho biết nơi đây từ trước đến nay không phải là khu vực chôn cất người dân địa phương.

Trong quá trình khoanh vùng và khai quật, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt được cho là có thể liên quan đến liệt sĩ Lê Văn Minh. Ngoài ra, tại khu vực này còn phát hiện thêm 3 hài cốt khác, nghi là của những người đã hy sinh trong chiến tranh. Như vậy, tổng cộng 4 hài cốt đã được phát hiện và đang được lực lượng chức năng tổ chức khai quật, quy tập.

Ông Trần Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Ninh, cho biết việc xác định 4 hài cốt có phải là hài cốt liệt sĩ hay không phải căn cứ vào kết quả khai quật, giám định mẫu vật và đối chiếu, xác minh các thông tin liên quan.

Do đó, ở thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ xác định đây là 4 hài cốt nghi là liệt sĩ, chưa thể khẳng định danh tính hay thời điểm hy sinh.