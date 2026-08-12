7 ô tô dồn toa trên quốc lộ ở Bắc Ninh, 2 xe biến dạng

(VTC News) -

7 ô tô dồn toa trên Quốc lộ 18, đoạn qua phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 11h40 ngày 12/8, trên Quốc lộ 18, đoạn qua khu vực cầu Đào Xá, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, theo hướng Nội Bài - Bắc Ninh.

Thời điểm trên, 7 ô tô đang chạy trên tuyến bất ngờ va chạm liên tiếp. Cú tông mạnh khiến 2 xe biến dạng, hư hỏng nặng; 5 xe còn lại cũng bị trầy xước, hư hỏng ở nhiều vị trí.

7 ô tô dồn toa trên Quốc lộ 18. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm giữa trưa, lượng xe trên tuyến không quá đông nên giao thông qua khu vực chỉ bị chậm trong thời gian ngắn, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ di chuyển các ô tô gặp nạn ra khỏi khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo thống kê, trong tháng 7 (15/6-14/7), cả nước xảy ra 1.167 vụ tai nạn giao thông, làm chết 700 người và bị thương 693 người.

Tính chung 7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.577 người và bị thương 5.179 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%, số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%.

Bình quân một ngày trong 7 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 24 người.