57 năm sau trận bom đánh sập hang Mặt Rạng, xác định nơi nghi có hơn 10 hài cốt

(VTC News) -

Ngày 12/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát chuyên sâu tại khu vực Hố Chuối, núi Mặt Rạng, dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên, nơi nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5.

Lục lượng khảo sát xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Trước đó, từ đơn đề nghị của gia đình liệt sĩ Võ Văn Ngọc, ngày 31/7, Ban Chỉ đạo 515 xã Duy Xuyên tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra hồ sơ và làm việc với các nhân chứng. Liệt sĩ Võ Văn Ngọc là bác sĩ thuộc Đội phẫu 5 (Đội phẫu tiền phương), hy sinh cùng hơn 10 đồng đội khi máy bay Mỹ đánh bom làm sập hang Mặt Rạng vào năm 1969.

Qua đối chiếu hồ sơ, lời kể của ba người dân thôn Phú Lộc từng tham gia dẫn đường cho đoàn tìm kiếm của tỉnh Quảng Nam (cũ) năm 2002 và các dấu vết tại hiện trường, đoàn công tác bước đầu xác định khu vực hang Hố Chuối nằm ở sườn tây dãy Hòn Tàu, có độ cao khoảng 500m so với mực nước biển, phù hợp với mô tả của nhân chứng và tài liệu lưu trữ.

Tại hiện trường, đoàn xác định được khu vực cửa hang từng được đánh dấu trên cơ sở chỉ dẫn của ông Huỳnh Văn Nghệ, người sống sót duy nhất của Đội phẫu 5. Khu vực Hố Chuối rộng hơn 2.000m², phía trên có nhiều khối đá lớn; xung quanh rừng rậm che phủ, xuất hiện nhiều điểm sụt lún. Từ nơi tập kết phương tiện, lực lượng khảo sát phải đi bộ khoảng 3 giờ qua địa hình rừng núi hiểm trở mới đến được vị trí.

Trên cơ sở kết quả khảo sát ban đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, xác minh thông tin; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị tiến hành khảo sát toàn diện, xác định chính xác vị trí, cấu trúc hang.

Sau khi có đủ căn cứ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền, tham mưu xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.