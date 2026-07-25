Phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 25/7 cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cách mặt đất từ 20 - 50cm.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. (Ảnh: Xuân Diện)

Các hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương bị phân huỷ, xương ống chân và răng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật gồm tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Lực lượng chức năng cũng xác định, các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy thuộc Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hy sinh trong tháng 5/1972.

Hiện nay, 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308) ở khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng). Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Các hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308) khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng)

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hiện lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ .

Đến kiểm tra, động viên tại hiện trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh - Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và ý kiến của nhân chứng.

Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Bên cạnh đó, các lực lượng cần chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cách mặt đất 20 - 50cm và cách nhau gần 4m tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng). Các hài cốt liệt sĩ bị phân huỷ xương vụn, xương ống chân và răng.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện nhiều di vật cạnh hài cốt liệt sĩ như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và kết quả khảo sát thực địa, khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972.

Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt, qua giám định, xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến (chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hi sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.

Cùng với đó, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất cũng phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.