Sai lầm nhiều người đều mắc phải khi sử dụng máy giặt

(VTC News) -

Nhiều người trong chúng ta thường mắc phải những sai lầm trong sinh hoạt hàng ngày với các thiết bị gia dụng như máy giặt và tủ lạnh mà không hề hay biết.

Một ví dụ điển hình là việc bảo quản sữa không đúng cách trong tủ lạnh. Tương tự, thói quen sạc điện thoại di động qua đêm cũng là một lỗi phổ biến mà hầu hết chúng ta thường gặp.

Đối với máy giặt, một thói quen mà nhiều người thường mắc phải là bật máy giặt khi chỉ có vài bộ quần áo.

Mặc dù có vẻ như đây là cách nhanh chóng để giải quyết việc giặt giũ khẩn cấp, nhưng thực tế, thói quen này lại gây lãng phí lớn trong nhiều gia đình.

Giặt quá ít hay nhồi quá nhiều đều không tốt

Các máy giặt hiện đại được thiết kế để hoạt động hiệu quả nhất khi giặt gần mức tải tối đa mà nhà sản xuất khuyến nghị. Lượng nước và điện năng tiêu thụ trong mỗi chu trình giặt gần như không thay đổi, bất kể máy giặt có đầy hay chỉ có vài món quần áo.

Khi giặt với số lượng quần áo ít, người dùng sẽ phải thực hiện nhiều chu kỳ giặt hơn trong tuần mà không giảm được lượng điện tiêu thụ tương ứng.

Hơn nữa, việc giặt ít quần áo cũng ảnh hưởng đến chất lượng giặt. Ma sát giữa các món đồ, yếu tố quan trọng để loại bỏ bụi bẩn, sẽ giảm đi khi số lượng quần áo ít, dẫn đến hiệu quả giặt kém hơn, mặc dù người dùng vẫn sử dụng cùng một lượng nước và năng lượng.

Tuy nhiên, việc nhồi quá nhiều quần áo vào máy cũng là thói quen cần tránh. Tạp chí tiêu dùng Which? của Anh lưu ý rằng khi lồng giặt bị chất đầy, nước và chất giặt tẩy khó phân bổ đều, khiến hiệu quả làm sạch giảm.

Tải quá nặng trong thời gian dài còn có thể ảnh hưởng đến cơ cấu quay của lồng giặt và làm giảm tuổi thọ thiết bị. Người dùng nên căn cứ vào khối lượng quần áo mà máy được thiết kế để xử lý, thay vì cố gắng gom tất cả vào một lần giặt.

Với những mẻ đồ nhỏ, có thể sử dụng chương trình giặt nhanh hoặc chế độ phù hợp thay vì chạy chu trình thông thường.

Để tiết kiệm điện và nước, người dùng nên đợi cho đến khi có đủ quần áo gần bằng dung lượng khuyến nghị cho chương trình giặt đã chọn.

Nếu cần giặt gấp, hãy sử dụng các chương trình giặt ngắn hoặc tiết kiệm năng lượng, được thiết kế cho lượng đồ ít, thay vì sử dụng chương trình giặt thông thường.

Cho nhiều nước giặt chưa chắc quần áo sạch hơn

Một sai lầm khác cũng khá phổ biến là cho quá nhiều nước giặt hoặc bột giặt với suy nghĩ lượng chất tẩy càng lớn thì quần áo càng sạch.

Tuy nhiên, việc này có thể khiến một phần chất giặt tẩy không được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình xả, để lại cặn trên quần áo. Với đồ tối màu, cặn bột giặt hoặc vệt chất giặt tẩy còn sót lại thậm chí có thể dễ nhận thấy bằng mắt thường.

Which? khuyến nghị người dùng không nên ước lượng chất giặt tẩy bằng mắt mà cần căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất và lượng quần áo trong mỗi mẻ giặt.

Với khối lượng đồ nhỏ, lượng chất giặt tẩy cũng cần được điều chỉnh tương ứng thay vì giữ nguyên mức dùng cho một mẻ đầy. Cách này vừa hạn chế cặn trên quần áo, vừa tránh lãng phí chất giặt tẩy trong quá trình sử dụng.