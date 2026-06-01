Hơn 20 triệu thuê bao có thể bị khóa nếu không xác thực trên VNeID sau ngày 15/6

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vào sáng 1/6, ông Nguyễn Anh Cương – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết đến thời điểm hiện tại còn 25 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin chính chủ. Đồng thời có khoảng 1,6 triệu số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, trả lời tại họp báo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Và theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ KH&CN, sau ngày 5/6 tới đây, những số điện thoại mà không xác nhận tình trạng sử dụng VNeID sẽ chính thức bị khóa chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác) để yêu cầu chuẩn hóa.

Đánh giá hiệu quả triển khai xác thực thông tin thuê bao thời gian qua, ông Nguyễn Anh Cương ghi nhận tiến độ nhanh và sự nỗ lực của các nhà mạng. Tuy nhiên, ông Cương nhấn mạnh vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác thực là một con số lớn.

“Hiện dữ liệu vẫn đang được Cục C06 - Bộ Công an tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để rà soát, đồng bộ lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ, ngoài ra hiện vẫn còn nhiều người chưa xác nhận trạng thái”, ông Nguyễn Anh Cương nói.

Ngoài ra, cũng từ 15/6/2026, theo quy định tại Thông tư 08, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay Esim). Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng.

Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.

“Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Anh Cương nói.

Các nhà mạng như Viettel, VNPT đã và đang huy động lực lượng, thành lập các tổ hỗ trợ lưu động đến tận nơi cư trú để giúp người dân hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định.

Đặc biệt, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế được hỗ trợ xác thực chính chủ ngay tại nhà, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu thuê bao trên toàn quốc.