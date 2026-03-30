Honda đóng góp tích cực vào tỷ lệ 89% học sinh đội mũ bảo hiểm

(VTC News) -

Chương trình do Công ty Honda Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo thực hiện với thông điệp ”Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình”.

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050, Công ty Honda Việt Nam (HVN) quyết định trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025-2026.

Chương trình ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là điều cần thiết.

Năm học 2025-2026, chương trình tiếp tục được triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026 nhằm hướng tới mục tiêu: Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên tới 100%; nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông.

Theo đó, các bên đã tích cực phối hợp hoàn thành việc trao tặng gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp 1 thuộc hơn 14 nghìn điểm trường trên toàn quốc, đồng thời kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho gần 1,8 triệu học sinh và hơn 350.000 phụ huynh. Như vậy, cùng với quyết định trao tặng gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025-2026, tổng số mũ mà HVN trao tặng lên đến hơn 12 triệu mũ bảo hiểm.

Bên cạnh số lượng ấn tượng mũ bảo hiểm được trao, chuỗi chương trình còn tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Theo đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng 4% so với năm trước, từ 85% vào năm 2025 lên 89% vào năm 2026, cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.

Những kết quả này được ghi nhận thông qua khảo sát do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và HVN phối hợp thực hiện, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa các bên, đồng thời thể hiện hiệu quả của việc không ngừng đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục ATGT.

Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, đạt chuẩn quốc gia được trao tặng đến các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng nâng cao đào tạo và tăng cường nhận thức về ATGT, tập trung vào đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh: Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi.

HVN tin rằng việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một kết hợp đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.