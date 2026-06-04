Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá chi phí xã hội nếu dời ga Hà Nội

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A.

Ga Hà Nội trên nằm trên mặt đường Lê Duẩn.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan xem xét báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp để quyết định theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có), lãnh đạo Chính phủ yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý phải đánh giá kỹ lưỡng các tác động, ảnh hưởng về vận tải, chi phí xã hội, ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, cũng cần tính đến việc sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, người lao động và các vấn đề liên quan khi dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội hiện hữu về ga Ngọc Hồi, trong thời gian hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối và ga Ngọc Hồi chưa được đầu tư đồng bộ.

Trên cơ sở đánh giá, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu có các giải pháp phù hợp để bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, ùn tắc giao thông, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, đời sống, việc làm của người lao động.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc lựa chọn phương thức đầu tư phải được đánh giá, so sánh để bảo đảm tối ưu và hiệu quả.

Trường hợp đầu tư theo phương thức PPP, Phó Thủ tướng Thường trực quán triệt việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đề xuất di dời ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định, nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm 2026.

Doanh nghiệp đồng thời đề xuất được nghiên cứu đầu tư một số dự án hạ tầng đường sắt theo phương thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng tiền. Trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ việc di dời ga Hà Nội; dự án cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên nhằm bàn giao quỹ đất tuyến đường sắt hiện hữu cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngoài ra, Vingroup cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt khổ 1.435 mm và 1.000 mm trên vành đai phía đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, kết nối tuyến Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc. Tuyến này được kỳ vọng thay thế đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1 của Hà Nội.

Vị trí ga Ngọc Hồi cách ga Hà Nội hiện nay khoảng 14km. Nếu triển khai di dời, hành khách đi các tỉnh phía nam sẽ phải di chuyển ra ga Ngọc Hồi, tàu hàng hoạt động ga Thường Tín, Ngọc Hồi đi theo tuyến vành đai phía đông Ngọc Hồi - Kim Sơn.