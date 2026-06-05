(VTC News) -

Trong tiếng Việt, việc lựa chọn giữa "i" hay "y" khi đứng sau một số phụ âm luôn là bài toán đau đầu, ngay cả với những người làm công tác biên soạn hay giáo dục. Đã có rất nhiều quy định, chuẩn chính tả được đưa ra qua các thời kỳ, nhưng sự giao thoa và thói quen sử dụng vẫn tạo ra những "vùng xám" đầy thú vị.

Lợi dụng chính điểm đặc trưng mang tính thời sự này của ngôn ngữ, câu đố dưới đây ra đời như lời thách thức đầy dí dỏm: "Từ nào viết 'i' hay 'y' đều được chấp nhận?"

Khi đọc câu đố này, phản xạ tự nhiên của đa số chúng ta là lật giở lại các quy tắc chính tả, cố gắng tìm kiếm các từ ngữ đồng âm nhưng có hai cách viết mà giới ngôn ngữ học vẫn đang "tạm thời chấp nhận" cả hai. Nhưng hãy cẩn thận, vì nếu bạn đi theo hướng đó, bạn đã chính thức sập bẫy.

Từ nào viết 'i' hay 'y' đều được chấp nhận?

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.