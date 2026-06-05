Từ nào viết 'i' hay 'y' đều được chấp nhận?

Mẫu vợt của thương hiệu Việt Nam Facolos từng được VĐV Gabriel Tardio quảng cáo bị USA Pickleball cấm sử dụng trong thi đấu sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Một giáo viên ở Thanh Hóa vừa bị chấm dứt hợp đồng dạy học do tự ý mang đề thi học kỳ về trung tâm cho học sinh tham khảo dẫn tới lộ đề thi.
Một tài xế xe khách ở Nghệ An bị xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe sau khi bị phát hiện vừa điều khiển phương tiện vừa cầm micro hát karaoke.
Máy bay Boeing 787 của Lufthansa bất ngờ sập càng đáp trước khi cất cánh tại sân bay Frankfurt (Đức), khiến nhiều nhân viên bị thương và máy bay hư hại.
Một con cá sấu bất ngờ trườn bò trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt, hình ảnh được nhiều người ghi lại và đăng lên mạng xã hội.
Hezbollah bác đề xuất ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Lebanon và Israel, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục không kích miền Nam Lebanon.
Hình ảnh du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm khi tham quan khu phố cổ Hội An khiến nhiều người bức xúc.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền nói địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xuống 58 là sai sự thật.
Về đề xuất dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đánh giá kỹ các tác động, ảnh hưởng về vận tải, chi phí xã hội, ùn tắc giao thông.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát triển là phải làm cho đất nước có năng lực ngày càng cao trong tự nhận thức thời đại, tự đổi mới thể chế, tự làm chủ tri thức.
TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng) vào sáng 8/6.
Cơ quan quản lý dược phẩm Australia thu hồi khẩn sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own do nguy cơ tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.
GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế - được giao quyền Giám đốc Đại học Huế.
Hàng loạt công trình dịch vụ của các hãng hàng không tại sân bay Long Thành đề xuất lùi tiến độ để đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại toàn dự án.
Hướng dẫn viên người Nepal được giải cứu sau nhiều ngày mất tích trên Everest, sống sót kỳ diệu dù không có oxy và lương thực trong điều kiện khắc nghiệt.
Cơ quan chức năng Hà Nội phát hiện 8 gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao bị trượt, xoay lệch sau thời gian khai thác và đang lên phương án khắc phục.
Bộ Công Thương đề xuất xăng E10 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở để thực hiện lộ trình chuyển đổi nhằm thay thế xăng khoáng RON95-III.
Trong đợt kích cầu đầu tháng 6/2026, thương hiệu Audi công bố mức giảm trực tiếp từ 100 đến 200 triệu đồng cho nhiều dòng xe chủ lực.
Cập nhật bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất (vòng bảng), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U19 Việt Nam.
Trong thời gian diễn ra World Cup, phần lớn trong số 16 sân vận động đăng cai giải đấu tại Bắc Mỹ phải đổi tên khác so với thường ngày vì quy định tài trợ của FIFA.
Bộ GD&ĐT đề xuất cho phép sinh viên giỏi được rút ngắn thời gian học đại học, có thể hoàn thành chương trình và nhận bằng sau 1,5-2,5 năm.
Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng công an Nghệ An đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương, bắt giữ 24 thành viên trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Kiểm tra nhiều cơ sở lưu trú tại TP.HCM, công an phát hiện 26 người Malaysia, 22 người dương tính ma túy và nghi liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
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Chiều 5/6 tại Indonesia, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước U19 Myanmar ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026.
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