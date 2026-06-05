Bộ Y tế phản hồi về việc chi trả BHYT cho thuốc ung thư chi phí cao

(VTC News) -

Chi phí thuốc điều trị ung thư lên tới gần 50 triệu đồng mỗi đợt đang là gánh nặng lớn với nhiều gia đình.

Một người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy xương (mã bệnh C90.0) từ tháng 8/2022. Theo phác đồ điều trị, bệnh nhân phải sử dụng thuốc Lenalidomide 25 mg và Ixazomib 4 mg. Tuy nhiên, đây là những loại thuốc hiện chưa thuộc danh mục được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, khiến gia đình phải tự thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.

Theo phản ánh, mỗi đợt điều trị bằng các loại thuốc trên có chi phí gần 50 triệu đồng, tạo gánh nặng tài chính rất lớn đối với gia đình. Trong khi đó, cả hai vợ chồng bệnh nhân đều đã ngoài tuổi lao động, không có lương hưu và cũng không có nguồn thu nhập ổn định.

Thực tế này cũng là khó khăn chung của nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ đó, người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét đưa các loại thuốc điều trị đa u tủy xương như Lenalidomide và Ixazomib vào danh mục thuốc được BHYT chi trả toàn bộ hoặc một phần. Đồng thời, cần nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận điều trị đầy đủ.

Mỗi đợt điều trị bằng các loại thuốc trên có chi phí gần 50 triệu đồng, tạo gánh nặng tài chính rất lớn đối với gia đình. (Ảnh minh họa AI)

Trả lời kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết đối với thuốc Lenalidomide 25 mg, hiện hoạt chất Lenalidomide dạng uống đã nằm trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Cụ thể, thuốc đã được quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, với số thứ tự 421 trong danh mục.

Theo Bộ Y tế, danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hiện chỉ quy định theo tên hoạt chất, không quy định cụ thể về nồng độ hoặc hàm lượng thuốc. Do đó, thuốc Lenalidomide hàm lượng 25 mg đường uống hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, việc người bệnh có được sử dụng thuốc cụ thể nào còn phụ thuộc vào kế hoạch mua sắm, đấu thầu của từng cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh viện có trách nhiệm xây dựng nhu cầu, tổ chức đấu thầu và cung ứng thuốc theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị cho người bệnh.

Đối với thuốc Ixazomib 4 mg, Bộ Y tế cho biết cơ quan này rà soát, sửa đổi và bổ sung danh mục thuốc hóa dược được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo dự kiến, trong đợt cập nhật danh mục sắp tới sẽ có thêm nhiều loại thuốc thế hệ mới, hiệu quả điều trị cao được xem xét đưa vào phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong số đó có thuốc Ixazomib.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, đơn vị và người dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để hoàn thiện dự thảo thông tư cùng danh mục thuốc đi kèm trước khi ban hành.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc bổ sung thuốc mới vào danh mục bảo hiểm y tế phải được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Với những thuốc có chi phí điều trị cao, cơ quan quản lý sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi quyết định phạm vi thanh toán.

Trong một số trường hợp, thuốc có thể chỉ được thanh toán khi đáp ứng các điều kiện nhất định hoặc được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo một tỷ lệ cụ thể thay vì thanh toán toàn bộ.

Nguyễn Hà/VOV.VN