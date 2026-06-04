Thót tim thấy cá sấu trườn bò giữa dòng xe trên quốc lộ 1

Cá sấu xuất hiện trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

Tối 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một con cá sấu xuất hiện trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc phường Hố Nai, TP Đồng Nai), thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo nội dung clip, một số người tham gia giao thông bất ngờ phát hiện con cá sấu di chuyển giữa đường quốc lộ 1. Sự việc được ghi lại bằng điện thoại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Anh Tân, người dân sống ven quốc lộ 1, cho biết con cá sấu bất ngờ xuất hiện giữa mặt đường, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

“Không biết ở đâu ra, cũng không rõ là rơi từ xe nào hay tự bò ra đường. May là con cá sấu đã bị buộc miệng, nếu không sẽ rất nguy hiểm”, anh Tân chia sẻ.

Hình ảnh con cá sấu di chuyển trên quốc lộ 1. (Ảnh cắt từ clip)

Theo người dân khu vực, sự việc diễn ra vào thời điểm phương tiện lưu thông khá đông, khiến nhiều người phải giảm tốc độ để né tránh.

Ngay sau đó, một số người dân mang bao tải đến khống chế, tìm cách đưa con cá sấu ra khỏi mặt đường nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang lưu thông. Tuy nhiên, khi tiếp cận để vây bắt, con cá sấu tỏ ra hung dữ, liên tục di chuyển và có phản ứng mạnh.

Hiện chưa xác định được con cá sấu này là cá thể nuôi bị sổng hay bị rơi ra trong quá trình vận chuyển. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.