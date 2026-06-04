Israel tiếp tục tấn công, Hezbollah bác kế hoạch ngừng bắn

(VTC News) -

Ngày 4/6, lực lượng Hezbollah tuyên bố bác bỏ kế hoạch ngừng bắn được thống nhất sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Lebanon và Israel. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các đợt không kích nhằm vào miền Nam Lebanon và khẳng định chưa có kế hoạch rút quân khỏi khu vực này.

Trước đó một ngày, Mỹ thông báo Lebanon và Israel nhất trí triển khai một thỏa thuận ngừng bắn. Theo thỏa thuận này, Hezbollah phải chấm dứt mọi hoạt động quân sự và rút lực lượng khỏi các khu vực ở miền Nam Lebanon giáp biên giới Israel.

Tuy nhiên, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem bác bỏ tuyên bố được công bố tại Washington. Ông cho rằng đó là "con đường dẫn đến sự hủy diệt của một bộ phận người dân Lebanon và đẩy phần còn lại vào tình trạng lệ thuộc".

Trong thông cáo bằng văn bản, ông Qassem nhấn mạnh: "Chừng nào việc chiếm đóng còn tồn tại, lực lượng kháng chiến sẽ tiếp tục chiến đấu".

Khói bốc lên từ miền Nam Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Giao tranh giữa Hezbollah và Israel bùng phát trở lại từ ngày 2/3 khi lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh Tehran hứng chịu các đòn không kích từ Mỹ và Israel. Dù Washington nhiều lần công bố các thỏa thuận ngừng bắn kể từ tháng 4, giao tranh vẫn chưa chấm dứt.

Cuộc chiến hiện được xem là một trong những trở ngại lớn đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Iran khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm điều kiện Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon.

Theo ông Qassem, thỏa thuận ngừng bắn phải đề cập đến vấn đề miền Nam Lebanon - nơi Israel đang thiết lập một khu vực an ninh mà Tel Aviv cho rằng cần thiết để bảo vệ các khu dân cư ở miền Bắc Israel trước nguy cơ bị Hezbollah tấn công.

Ông cảnh báo các thị trấn ở miền Bắc Israel sẽ không thể an toàn nếu các ngôi làng ở Lebanon vẫn tiếp tục bị không kích, tàn phá và người dân vẫn thiệt mạng.

Cùng ngày, chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "yêu cầu tối thiểu của lực lượng kháng chiến" là Israel phải rút về các vị trí trước thời điểm chiến sự nổ ra và trước khi quân đội Israel tiến vào miền Nam Lebanon.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội nước này sẽ "tiếp tục các cuộc tấn công trên không và trên bộ tại Lebanon trong thời gian tới". Quân đội Israel cũng phát đi cảnh báo tới người dân miền Nam Lebanon rằng các mục tiêu thuộc Hezbollah vẫn đang nằm trong tầm tấn công.

Ông Katz nhấn mạnh quân đội Israel vẫn giữ quyền tự do hành động với sự hậu thuẫn của Mỹ để tấn công Beirut nhằm đáp trả việc các cộng đồng và lãnh thổ của Israel bị tấn công.

Các nguồn tin cho biết Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại miền Nam Lebano. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào thị trấn Sohmor. Trong khi đó, máy bay không người lái của Israel xuất hiện trên bầu trời thủ đô Beirut.