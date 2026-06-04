Máy bay Boeing 787 của Lufthansa sập càng đáp tại sân bay, nhiều người bị thương

(VTC News) -

Theo Reuters, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Lufthansa bị sập càng đáp khi đỗ tại sân bay Frankfurt ngày 4/6. Vụ việc khiến vài nhân viên bị thương và chiếc máy bay bị hư hại.

Theo Lufthansa, sự cố xảy ra vào khoảng 12h45 (giờ địa phương). Máy bay thân rộng hai động cơ Boeing 787 chuẩn bị thực hiện chuyến bay số hiệu LH450 từ Frankfurt đến thành phố Los Angeles của Mỹ thì càng đáp trước của chiếc Boeing 787 bị sập. Điều này khiến phần mũi máy bay chúi xuống và va đập với nền bê tông tại bãi đỗ.

Cú sập cũng làm cả hai động cơ va đập với mặt đất. Hai kỹ thuật viên đang làm việc gần đó dường như không bị thương.

Xe cứu thương vây quanh chiếc Boeing bị sập càng đáp. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của hãng cho biết thời điểm xảy ra sự cố, chưa có hành khách lên máy bay. Khi đó, chỉ có các thành viên của phi hành đoàn và nhân viên mặt đất đang làm việc.

"Một số nhân viên bị thương và đang được chăm sóc y tế", Lufthansa cho biết trong thông báo gửi qua email. Thông tin này trước đó cũng được Bloomberg News đăng tải.

Tại hiện trường, Reuters ghi nhận nhiều xe cứu thương và phương tiện cứu hộ được điều động đến khu vực đỗ máy bay.

Lufthansa cho biết hãng này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Chiếc Boeing 787 do Lufthansa vận hành là một dòng tương đối mới trong đội máy bay của hãng hàng không Đức, vốn đang có kế hoạch loại bỏ dần các máy bay kém hiệu quả hơn và đơn giản hóa đội bay trong thời gian tới.