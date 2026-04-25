Hoa hậu Việt duy nhất đóng phim mùa lễ: Lọt top 40 Miss World, giờ lấn sân ca sĩ

Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh là một trong 5 dự án điện ảnh bước vào đường đua dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây chú ý khi đảm nhận vai Thị Hến trong phim. Đây cũng là dự án điện ảnh đánh dấu lần đầu lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7 của nàng hậu.

Trong phim, nhân vật Thị Hến được cô thể hiện lên vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, biết đánh đấm và mang màu sắc hài hước, góp phần đem đến góc nhìn mới về nàng hậu khi lấn sân diễn xuất. Sở hữu thân hình mình hạc xương mai, Mai Phương cũng được khen rất hợp đóng cổ trang.

Mai Phương cũng cho biết cô dành nhiều thời gian tìm hiểu nhân vật, tập trung vào cách thể hiện và giữ nhịp cảm xúc trong từng phân đoạn. Cô nghiêm túc tham gia tập luyện cùng ê-kíp, chăm chỉ quan sát để học hỏi từ các bạn diễn.

Trước khi lấn sân điện ảnh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong số những nàng hậu được khán giả yêu mến. Năm 2022, Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam.

Người đẹp sinh năm 1999 từng theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời học phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, sau đó thi lấy chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng là MC song ngữ cho nhiều chương trình, có khả năng chơi piano, guitar...

Đầu năm 2024, Mai Phương đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ. Cô lọt vào Top 40 chung cuộc, đồng thời giành chiến thắng tại phần thi Multimedia Challenge, giúp hình ảnh Việt Nam được chú ý nhiều hơn.

Sau khi trở về từ Miss World, Mai Phương tập trung cho việc học và ưu tiên những lịch trình cá nhân. Tháng 8/2024, Hoa hậu Mai Phương thông báo rời công ty Sen Vàng để chuyển sang đơn vị quản lý khác cùng với nhiều nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê và DTAP. Cô cho biết đang có kế hoạch mới để phát triển bản thân, song song với việc học tập.

Từ đó, Mai Phương chọn cách sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện giải trí và sức hút không còn được như trước. Với nhiều tài lẻ như hát, nhảy, chơi đàn...và tình yêu nghệ thuật, Mai Phương cho biết cô muốn mang tới hình ảnh một hoa hậu đa năng.

Cuối năm 2025, người đẹp tái xuất với danh xưng ca sĩ. Thời gian qua, nàng hậu xuất hiện với hình ảnh mới mẻ, cá tính hơn trong lĩnh vực ca hát và nghệ thuật biểu diễn. Cô được xem là hình mẫu hoa hậu thế hệ mới - năng động, tri thức và đa năng.