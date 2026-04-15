Gia nhập đường đua dịp lễ 30/4, phim của Đức Thịnh sở hữu dàn diễn viên ra sao?

Trùm sò là dự án tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm với vai trò đạo diễn của Đức Thịnh. Phim sẽ gia nhập đường đua phim dịp lễ 30/4-1/5 năm nay. Đáng chú ý, phim quy tụ số lượng dàn diễn viên đa màu sắc, từ những cái tên kỳ cựu đã có chỗ đứng, đến những gương mặt mới mang theo sự tò mò.

Đức Thịnh

Không chỉ là đạo diễn, Đức Thịnh còn đảm nhận vai chính trong Trùm sò. Trong phim, anh vào vai người giàu có nhưng keo kiệt. Nhiều khả năng Đức Thịnh vẫn sẽ là “trụ cột” giữ nhịp cho phim.

Nếu kịch bản đủ tốt để đẩy nhân vật đi xa hơn sự quen thuộc, đây có thể là một điểm cộng lớn giúp phim giữ chân khán giả sau suất chiếu đầu.

Hoa hậu Mai Phương

Việc Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương góp mặt trong Trùm sò với vai nữ chính Thị Hến nhận được sự chú ý của khán giả. Đây cũng là vai diễn đầu tay khi lấn sân điện ảnh của người đẹp.

Vai Thị Hến mang màu sắc dân gian, gần gũi có thể xem là lựa chọn khá thông minh để một tân binh bắt đầu. Nhưng cũng chính vì vậy, nhân vật này đòi hỏi sự tự nhiên và tiết chế.

Mai Phương nhiều khả năng sẽ là cái tên gây tranh luận nhiều nhất sau khi phim ra mắt. Nếu vượt qua được, cô không chỉ ghi điểm mà còn mở ra cơ hội dài hơi với điện ảnh.

Doãn Quốc Đam

Được xem là một trong những nam thần của giờ vàng VTV, Doãn Quốc Đam nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện, từ gai góc đến hài hước.

Điểm mạnh của nam diễn viên nằm ở việc anh hiếm khi lặp lại chính mình. Mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng, đủ để khán giả nhớ mặt gọi tên. Chính vì vậy, việc anh đảm nhận vai một vị quan xử án với tạo hình lạ và tính cách sợ vợ trong Trùm sò càng khiến người xem tò mò. Đây là dạng vai có thể vừa tạo tiếng cười, vừa tạo điểm nhấn nếu được khai thác đúng mức.

Phương Nam

Sau khi tạo dấu ấn với vai anh Tạ trong Mưa đỏ, Phương Nam bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn như một gương mặt có cá tính riêng. Không thuộc kiểu diễn viên “đóng khung”, anh thường mang đến cảm giác vừa bụi bặm, vừa có nét duyên rất tự nhiên.

Việc được giao vai Tôm Hùm - một giang hồ lãng tử, hài hước cho thấy nhà sản xuất đang đặt niềm tin vào khả năng tạo màu sắc riêng của Phương Nam. Đây là dạng nhân vật dễ gây ấn tượng nếu được xử lý tốt, đặc biệt trong các phân đoạn mang tính giải trí cao.

Tam Triều Dâng và Ngọc Trai

Tam Triều Dâng từng là một sao nhí được khán giả yêu mến. Ở Trùm sò, dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng việc xuất hiện đúng thời điểm này lại vô tình khiến nữ diễn viên được chú ý hơn.

Tuy nhiên, giống như nhiều hiện tượng mạng khác bước vào điện ảnh, bài toán của Tam Triều Dâng vẫn là làm sao để giữ được sự tự nhiên nhưng không bị một màu.

Từng gắn liền với nhân vật Quý Ròm trong Kính Vạn Hoa, sự trở lại của Ngọc Trai trong dự án điện ảnh này cũng được khán giả quan tâm.

Thời gian gần đây, Ngọc Trai cũng tạo được dấu ấn trong phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay đóng cùng Tam Triều Dâng. Việc cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong Trùm sò với cặp đôi Cua - Ốc vô tình tạo ra một hiệu ứng rất thú vị.

Thanh Thúy

Sự góp mặt của Thanh Thúy - bà xã đạo diễn Đức Thịnh trong Trùm sò là điều dễ hiểu. Không chỉ là diễn viên, cô còn là nhà sản xuất đứng sau nhiều dự án của ông xã.

Lần này, Thanh Thúy xuất hiện với vai Bào Ngư - một người vợ có cá tính mạnh, mang màu sắc hài hước và có phần “lấn át” chồng. Xét về sức hút phòng vé, Thanh Thúy có thể không phải là cái tên trực tiếp kéo khán giả đến rạp. Tuy nhiên, sự hiện diện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho bộ phim.

Phim Trùm sò sẽ khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/4 (Dịp lễ 30/4-1/5)