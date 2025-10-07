Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang trong trưa nay

(VTC News) -

Theo Công điện 7557 ngày 7/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồi 7h ngày 7/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 114,14m, mực nước hạ lưu 53,95m, lưu lượng về hồ 2.007 m³, tổng lưu lượng về hạ du 1.818 m³/s.

Đóng thêm một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 12h trưa nay 7/10. (Ảnh minh hoạ).

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang:

Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 12h ngày 7/10/2025. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, trong công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Đêm qua 6/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 22h. Ngày 1 - 2/10, trước diễn biến lưu lượng nước về hồ giảm, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện lệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lần lượt đóng 4 cửa xả đáy hồ.

Như vậy, tính từ ngày 1/10 và đến trưa 7/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện đóng 7 cửa xả.

Trước đó, đến 16h30 ngày 30/9, Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả sâu để bảo đảm an toàn công trình.