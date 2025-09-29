Hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy từ tối nay

(VTC News) -

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình. Công điện nêu rõ, hồi 12h ngày 29/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566 m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167 m³/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h ngày 29/9. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ sau bão số 10. (Ảnh minh họa).

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi các bản tin cuối cùng về bão số 10. Cơ quan khí tượng cho biết, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13h ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Theo dự báo của trung tâm, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn, người dân lưu ý theo dõi thêm các bản tin dự báo mưa lớn.