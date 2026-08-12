Chuyển nhầm 400 triệu đồng, người đàn ông Hà Nội may mắn nhận lại sau 2 giờ

(VTC News) -

Công an xã Gio Linh (Quảng Trị) vừa hỗ trợ xác minh và hướng dẫn cho một người dân tại địa phương chuyển trả lại 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/8, bà Hoàng Thị Oanh (55 tuổi, trú thôn Lạc Tân, xã Gio Linh) đến Công an xã Gio Linh trình báo về việc tài khoản ngân hàng của bà bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gio Linh khẩn trương xác minh và xác định chủ sở hữu là ông Trần Ngọc T. (36 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Sau khi được cán bộ Công an xã Gio Linh xác minh, hướng dẫn, chị Oanh hoàn trả đủ số tiền 400 triệu đồng cho ông Trần Ngọc T. (Ảnh: ANTT xã Gio Linh)

Ông T. thông tin với cán bộ công an, do sơ suất trong quá trình chuyển khoản, ông chuyển nhầm vào tài khoản bà Oanh số tiền trên. Sau 2 giờ xác minh, Công an xã Gio Linh hướng dẫn bà Oanh chuyển trả đủ 400 triệu đồng cho ông T.

Một tuần trước, Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) cũng hỗ trợ một người đàn ông ở Hà Nội nhận lại số tiền 5 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm cho một người dân trên địa bàn.

Theo công an xã Hoàn Lão, người chuyển nhầm tổng số tiền 5 tỷ đồng là anh Trần Minh Quân (trú tại TP. Hà Nội), làm việc tại một công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý. Ngày 5/8, anh Quân chuyển nhầm tổng số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của anh Hoàng Quốc Cường (SN 2001, trú tại thôn Hoàn Phúc, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).

Bất ngờ nhận được số tiền lớn trong tài khoản, khoảng 15h45, ngày 5/8, anh Hoàng Quốc Cường đã đến trụ sở Công an xã Hoàn Lão để trình báo, nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão cũng đã nhanh chóng liên hệ với anh Trần Minh Quân để phối hợp giải quyết.

Sau khi được Công an xã Hoàn Lão hỗ trợ, anh Cường đã nâng hạn mức chuyển khoản và chuyển trả toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng cho anh Quân.

Qua sự việc, Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.