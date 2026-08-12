Khắc phục bệnh hình thức trong việc học tập, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc phục triệt để bệnh hình thức, bệnh thành tích và tình trạng báo cáo không đúng thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra trong Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, do Bộ Chính trị ban hành ngày 13/7/2026.

GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến việc học và thực hành theo Bác ở một số nơi còn mang tính hình thức là do nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng và yêu cầu thực chất của nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, bệnh thành tích và tình trạng báo cáo thiếu trung thực đã xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Dù đã được Đảng chỉ ra và yêu cầu xử lý từ Đại hội VI (tháng 12/1986), căn bệnh này đến nay vẫn còn tồn tại.

Thực tế tại nhiều chi bộ, cơ sở Đảng cho thấy, việc tổ chức học tập thường chú trọng vào quy trình bề nổi như nghe báo cáo, ghi chép, viết thu hoạch hay hoàn thiện hồ sơ hơn là đánh giá những chuyển biến cụ thể trong công việc.

GS.TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh, nếu không kiên quyết khắc phục triệt để bệnh hình thức và không quan tâm đúng mức đến việc cải tiến phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác của từng cán bộ, đảng viên thì việc đẩy mạnh học tập và thực hành theo Bác khó có thể đạt kết quả thực chất.

Học tập và thực hành tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày

GS.TS Mạch Quang Thắng cho rằng, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.

“Mỗi ngày làm được một việc tốt là cả tuần chúng ta có bảy việc tốt, một tháng có 30 việc tốt, một năm có 365 ngày việc tốt”, GS.TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh.

Những việc tốt ấy có thể rất gần gũi với cuộc sống. Chẳng hạn, khi các con trong gia đình xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ đứng ra giải thích, hòa giải để các thành viên hiểu và yêu thương nhau hơn cũng là một việc tốt.

Trong khu dân cư, nếu công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế, mỗi người có thể vận động gia đình và những người xung quanh cùng dọn dẹp, giữ gìn môi trường sống. Đó cũng là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần học và thực hành theo Bác.

Theo ông, điều quan trọng là phải nhận diện, phát huy những việc tốt vốn diễn ra hằng ngày xung quanh mỗi người, từ đó biến những hành động nhỏ thành những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng.

Trước khi về tiếp quản Thủ đô, cán bộ Đại đoàn Quân tiên phong được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (19/9/1954). (Ảnh tư liệu)

Lan tỏa gương người tốt, việc tốt để tạo chuyển biến thực chất trong cộng đồng

Một giải pháp được GS.TS Mạch Quang Thắng đặc biệt nhấn mạnh là cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá những gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Tuyên truyền không dừng lại ở việc biểu dương, mà phải đưa những việc làm tốt từ cá nhân, gia đình và tập thể nhân rộng thành phong trào chung trong cộng đồng”, GS.TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc phát hiện và biểu dương những tấm gương này bằng cách thể hiện ngắn gọn, chân thực để dễ dàng lan tỏa trong Nhân dân.

Việc đẩy mạnh truyền thông về những hành động đẹp có thật từ cá nhân đến tập thể chính là cách đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở về đúng tinh thần thiết thực, gần gũi và đi vào chiều sâu đời sống.

GS.TS Mạch Quang Thắng cho rằng hiệu quả của việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không nên chỉ được đánh giá qua số lượng các buổi sinh hoạt, những bản thu hoạch hay báo cáo đã hoàn thành.

Quan trọng hơn, kết quả phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong công việc hằng ngày, trong ý thức trách nhiệm, cách ứng xử và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như mỗi người dân.

Đó có thể là hiệu quả công việc của một cán bộ, đảng viên; là sự đoàn kết trong một gia đình; là ý thức giữ gìn môi trường trong một khu dân cư; hay một hành động giúp đỡ người khác trong cuộc sống hằng ngày.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi gia đình, mỗi cá nhân và các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị đều cần biến việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành những hành động cụ thể, có thể nhìn thấy và đánh giá được.

Diệp Thảo (VOV.VN)