Cận cảnh mẫu xe điện đầu tiên của Lynk & Co về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 11/8, Lynk & Co 02 - sản phẩm thuần điện (EV) đầu tiên của thương hiệu thuộc tập đoàn Geely - được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, mở đầu cho chiến lược xanh hóa dải sản phẩm cạnh tranh ở phân khúc Crossover đô thị.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 02 mang đến lựa chọn mới trong phân khúc SUV, Crossover hạng C. Mẫu xe điện này được dự báo sẽ tạo áp lực lên các dòng xe thuần điện lẫn xe hybrid cùng tầm giá gần 1 tỷ đồng như Hyundai Ioniq 5, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Lynk & Co 02 sở hữu kiểu dáng Crossover thiên hướng Coupe với phần mái vuốt nhẹ về phía sau. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài năng động, tiệm cận xu hướng của các dòng xe hạng sang châu Âu. Tuy nhiên, để đánh đổi ngoại hình thể thao phần mái vuốt dốc có thể ảnh hưởng đôi chút đến khoảng trống trần xe ở hàng ghế sau đối với những hành khách có chiều cao trên 1m80.

Phần đầu xe loại bỏ hoàn toàn lưới tản nhiệt truyền thống, tạo mặt phẳng liền mạch tối ưu khí động học. Cụm đèn LED định vị ban ngày dạng dải đôi đặt cao trên capo tiếp tục là điểm nhấn nhận diện thương hiệu.

Một trong những điểm nhấn thiết kế nổi bật trên Lynk & Co 02 là hệ thống cửa kính không viền. Chi tiết này thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe thể thao hoặc xe sang cao cấp, giúp tăng tính thẩm mỹ và hiện đại khi đóng, mở cửa.

Cụm gương chiếu hậu ngoài thiết kế dạng tràn viền, giảm tối đa độ dày của phần ốp nhựa. Thiết kế này không chỉ tạo diện mạo tinh tế mà còn mở rộng góc nhìn, giảm điểm mù cho người lái.

Phần đuôi xe gây ấn tượng với dải đèn hậu LED kéo dài xuyên suốt, tích hợp logo Lynk & Co phát sáng ở vị trí trung tâm. Cánh lướt gió cố định phía trên kết hợp cùng cản sau thiết kế khí động học tạo cho xe vẻ bề thế, vững chãi từ góc nhìn phía sau.

Nhờ tối ưu không gian của nền tảng xe điện, Lynk & Co 02 được trang bị thêm một khoang phụ chứa đồ phía trước (Frunk). Dù dung tích vừa phải, khoang này rất thích hợp để chứa bộ dây sạc di động, bộ dụng cụ cứu hộ hoặc các vật dụng nhỏ gọn

Bước vào bên trong, khoang cabin gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế phẳng và tối giản. Bảng taplo bọc vật liệu cao cấp với các đường nét tinh tế. Việc cắt giảm tối đa các nút bấm cơ truyền thống mang lại sự thoáng đãng, hiện đại cho toàn bộ không gian phía trước.

Mọi tính năng từ chỉnh điều hòa, chế độ lái đến giải trí đều tích hợp trên màn hình cảm ứng cỡ lớn. Màn hình có độ phân giải cao và phản hồi mượt mà. Tuy nhiên, việc đưa hầu hết thao tác lên màn hình cảm ứng có thể khiến người lái mất một khoảng thời gian làm quen và hơi bất tiện khi muốn chỉnh nhanh khi đang vận hành.

Xe phát triển trên nền tảng SEA chuyên biệt cho xe điện của Geely, trang bị động cơ điện đặt ở cầu sau cho công suất tối đa lên tới 272 mã lực. Đi kèm là cụm pin lithium NCM dung lượng 66 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 435 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Cấu hình này giúp xe tăng tốc tức thì, vận hành linh hoạt cả trong đô thị lẫn đường trường, kết hợp hệ thống treo tinh chỉnh thiên về sự êm ái cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Lynk & Co 02 sở hữu đầy đủ gói công nghệ an toàn chủ động ADAS và hệ thống camera quan sát toàn cảnh. Nhằm tháo gỡ rào cản hạ tầng cho xe điện nhập khẩu, đơn vị phân phối Tasco Auto đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác năng lượng như Esky hay Ford Việt Nam để phủ sóng mạng lưới trạm sạc nhanh DC tại hệ thống showroom và điểm dịch vụ toàn quốc, đồng thời tích hợp quản lý trạm sạc qua ứng dụng VETC.

Ngoài ra, người dùng vẫn có thể chủ động nguồn sạc tại nhà hoặc tận dụng các trạm sạc thuộc hệ sinh thái liên kết để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.