Hệ sinh thái trạm sạc tại Việt Nam phát triển nhanh trong 2 - 3 năm qua

(VTC News) -

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Phát triển hệ sinh thái sạc mở do VETC tổ chức sáng 14/8, tại TP.HCM. Hội nghị quy tụ các đơn vị vận hành trạm sạc (CPO), hãng xe, doanh nghiệp vận tải, nhà đầu tư hạ tầng và các đối tác công nghệ trong chuỗi giá trị xe năng lượng mới.

Dùng 5 - 7 ứng dụng để sạc xe điện

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang tăng tốc. Theo VETC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông tăng từ 0,2% năm 2022 lên 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Riêng nhóm xe ô tô con, xe du lịch, tỷ trọng này đạt 57,56% trong cùng kỳ.

Sự thay đổi nhanh về cơ cấu phương tiện kéo theo yêu cầu tương ứng đối với hệ sinh thái phục vụ. Hạ tầng sạc không chỉ cần mở rộng về số lượng mà còn phải đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm kiếm, vận hành, thanh toán và sử dụng xuyên mạng lưới.

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành - Tổng Giám đốc VETC Digital, chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành - Tổng Giám đốc VETC Digital, đơn vị triển khai VETC Trạm sạc - cho rằng: “Tương lai của hạ tầng sạc không chỉ nằm ở việc xây thêm. Tương lai nằm ở khả năng kết nối những gì chúng ta cùng xây dựng”.

Theo ông, hệ sinh thái trạm sạc tại Việt Nam phát triển nhanh trong 2 - 3 năm gần đây, với gần 20 đơn vị độc lập tham gia thị trường. Điều này cho thấy các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển trạm sạc và các hãng xe đều nhận thấy nhu cầu lớn đối với hạ tầng sạc.

Tuy nhiên, sự phát triển hiện nay còn khá rời rạc, thiếu một hạ tầng chung để kết nối các mạng lưới trạm sạc. Điều này khiến trải nghiệm của người dùng chưa liền mạch.

Khảo sát của VETC cho thấy trung bình một khách hàng phải sử dụng 5 - 7 ứng dụng của các đơn vị trạm sạc khác nhau. Mỗi ứng dụng lại yêu cầu đăng ký tài khoản, xác thực và nạp tiền để sử dụng dịch vụ.

“Đây là vấn đề lớn mà VETC muốn giải quyết khi nghiên cứu và triển khai giải pháp của mình. Mục tiêu là người dùng chỉ cần một ứng dụng để có thể tiếp cận và sử dụng các trạm sạc khác nhau, thay vì phải cài đặt và quản lý nhiều ứng dụng riêng biệt”, ông Thành chia sẻ.

Nền tảng số liên thông hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc

VETC Trạm sạc là nền tảng eRoaming kết nối các đơn vị vận hành trạm sạc, chủ phương tiện và hệ sinh thái dịch vụ trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể tìm kiếm các điểm sạc thuộc nhiều CPO, kiểm tra tình trạng khả dụng, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trên cùng một nền tảng.

Sau 2 tháng triển khai, nền tảng đã kết nối 7 đối tác với hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc. Theo phạm vi thống kê của VETC, các hệ thống đã kết nối chiếm trên 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu, với sự tham gia của ChargeLink, EBOOST, ESKY, Ford Việt Nam…

Các chuyên gia thảo luận tại về việc phát triển hệ sinh thái trạm sạc mở. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đến nay, nền tảng VETC phục vụ khoảng 5 triệu khách hàng thường xuyên và xử lý gần 2 triệu giao dịch mỗi ngày. VETC định hướng tiếp tục mở rộng kết nối với các CPO, OEM, doanh nghiệp vận tải và các đối tác trong chuỗi giá trị xe năng lượng mới.

Mục tiêu của mô hình là tạo ra một hệ sinh thái trong đó CPO tiếp tục đầu tư và vận hành hạ tầng. Hãng xe phát triển phương tiện và khách hàng. Doanh nghiệp vận tải tổ chức hoạt động đội xe. Các đơn vị công nghệ cung cấp giải pháp và nền tảng kết nối tạo khả năng tương tác giữa các hệ thống.

Từ góc độ doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và vận hành hạ tầng, ông Nguyễn Đình Hòa, Giám đốc Phát triển Kinh doanh EBOOST cho rằng hiệu quả của trạm sạc không chỉ nằm ở số lượng trụ được đưa vào hoạt động.

Đối với một đơn vị vận hành trạm sạc, bài toán không dừng lại ở việc đầu tư và đưa trạm vào hoạt động. Quan trọng hơn là làm thế nào để hạ tầng đó được sử dụng hiệu quả, có lưu lượng khách hàng ổn định và có thể phát triển bền vững cùng thị trường.