Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an rà soát, xử lý hành vi 'cắt xén' suất ăn học đường

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Bên cạnh những kết quả được thời gian qua, Thủ tướng đánh giá còn nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, tác động tiêu cực sức khoẻ, tâm lý học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục.

Để khẩn trương chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, “cắt xén” khẩu phần, suất ăn học đường.

Lực lượng chức năng xã Hồng Quang (tỉnh Hưng Yên) kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể bán trú trong cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Thủ tướng định hướng lực lượng công an đấu tranh, xử lý một số vụ việc mang tính “cảnh tỉnh” răn đe; tiếp tục tập trung công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về an toàn thực phẩm và liên quan an toàn thực phẩm thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lực lượng công an cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thông qua xây dựng hệ thống đường dây nóng, Zalo OA an ninh, ứng dụng VNelD.

Trong quá III/2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở giáo dục, nhất là quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hoạt động, dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục, tổ chức và hoạt động nhà ăn, bếp ăn tập thể, căng-tin có cung cấp dịch vụ ăn uống trong cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế cần nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương, người đứng đầu cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định, để xảy ra ngộ độc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng-tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Hằng năm, Bộ Y tế phải tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục tại một số tỉnh, thành phố. Thủ tướng quán triệt kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục, trong đó tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp của UBND các cấp (hoàn thành trong quý IV/2026).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho cơ sở giáo dục; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn cho trường học, bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc.

Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng, Sở Công Thương và lực lượng Quản lý thị trường địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát thị trường, chủ động ngăn chặn, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm không đảm bảo an toàn...

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm (đối với TP.HCM) chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng-tin trường học trên địa bàn, đánh giá toàn diện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, báo cáo UBND địa phương bố trí nhân lực, kinh phí phục vụ hoạt động chế biến, cung cấp suất ăn bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (hoàn thành trong tháng 9).

Các địa phương cũng cần lập danh sách, kiểm tra, đánh giá năng lực, điều kiện bảo đảm của các cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các cơ sở giáo dục, yêu cầu các cơ sở cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, các địa phương cần kiên quyết dừng hợp đồng đối với các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm cho cơ sở giáo dục không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; test nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.