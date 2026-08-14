CLB Đông Á Thanh Hóa sắp đổi chủ, đổi tên

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ đổi tên thành CLB Bóng đá Thanh Hóa và sắp có tân chủ tịch. Dự kiến trong 2 ngày tới, việc bàn giao sẽ hoàn tất. Đội bóng xứ Thanh sẽ thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Thanh Hóa và người đại diện pháp luật là ông Lê Xuân Tưởng.

Đồng thời, doanh nhân Lê Xuân Tưởng cũng là tân Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa thay cho ông Cao Hoàng Đức. Ông Tưởng hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh hoá chất, giáo dục, thiết bị giáo dục.

CLB Thanh Hóa sắp có chủ mới.

Đội bóng xứ Thanh bắt đầu quá trình chuẩn bị V.League 2026/27 trong hơn một tháng qua. HLV Mai Xuân Hợp giữ chân được một số trụ cột và tích cực tìm kiếm các ngoại binh mới để bổ sung cho các trận đấu khai màn của mùa giải.

Trong ngày 13/8, CLB Thanh Hóa cho biết hoàn tất toàn bộ thủ tục thanh toán tiền phạt, nộp các chứng từ cần thiết để FIFA có thể gỡ lệnh cấm chuyển nhượng. Tình hình tài chính khó khăn và biến cố thượng tầng khiến đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Tập đoàn Bất động sản Đông Á - đơn vị tài trợ đội bóng trong 6 mùa giải vừa qua đứng ra nhận trách nhiệm chi trả toàn bộ số nợ, cùng số tiền cần thiết để FIFA bỏ án phạt. Đơn vị tiếp quản đội bóng sẽ không phải lo lắng đến những vấn đề tài chính từ năm trước.

Những năm vừa qua, bóng đá Thanh Hóa trải qua hành trình thành công nhất lịch sử với 2 danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Ở thời điểm gặp rất nhiều khó khăn tại V.League 2025/26, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn kiên cường thi đấu và xuất sắc trụ hạng trước một vòng đấu.

Ở mùa giải mới, Thanh Hóa sẽ phải bắt tay vào việc xây dựng lực lượng và hướng tới mục tiêu trụ hạng. Đây là nền tảng quan trọng để họ hướng đến sự phát triển trong các mùa giải tiếp theo.