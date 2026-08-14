Giáo viên nhận định đề Toán thi lại tốt nghiệp tại chuyên Tuyên Quang

(VTC News) -

Đề Toán thi lại tốt nghiệp tại chuyên Tuyên Quang

Một số giáo viên cho rằng đề thi lần này “không dễ hơn” đề Toán chung toàn quốc trong kỳ thi tháng 6, thậm chí một số câu ở phần cuối có mức độ phân hoá cao hơn, đòi hỏi học sinh phải có tư duy linh hoạt và khả năng kết nối kiến thức.

Theo thầy Trần Nam Dũng, Trường THPT Năng Khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM đánh giá: “Cấu trúc và độ khó của đề thi lần này gần như tương đồng với đề Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tháng 6/2026.

Riêng phần cuối, theo đánh giá của tôi, đề thi lần này có chút khó hơn. Đáng chú ý, hai bài toán tổ hợp có nét của đề chuyên Toán, do đó học sinh không có nền tảng Toán chuyên có thể gặp khó khăn khi giải quyết”.

Ở phần hình học không gian, bài toán tính thể tích tứ diện gần đều cũng có thể trở thành câu hỏi khó nếu học sinh không nhớ công thức hoặc không nhận ra cách dựng cấu hình hình hộp. Ngược lại, với những học sinh nắm được công thức hoặc nhận diện đúng cấu hình, bài toán sẽ trở nên thuận lợi hơn.

“Về cơ bản, đề thi có cấu trúc tương đồng với đề thi lần đầu. Mức độ khó của đề lần này nhìn chung từ tương đương đến cao hơn, không dễ hơn đề thi lần đầu”, thầy Dũng nhận định.

Thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang rời phòng thi lại môn Toán chiều nay 14/8.

Thầy Trần Văn Minh Chiến, giáo viên môn Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) cũng đánh giá đề thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12 và kết hợp phù hợp với kiến thức lớp 10, lớp 11.

“Các câu hỏi được xây dựng trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chương trình, bảo đảm tính chính xác và phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh”, thầy đánh giá.

Về phân hóa, theo thầy Chiến, nhóm câu hỏi dành cho học sinh có nền tảng kiến thức vững giúp các em có thể hướng tới khoảng 6-7 điểm.

Ở mức 7-8,5 điểm, học sinh cần biết lựa chọn phương pháp, kết nối kiến thức và thực hiện các bước giải quyết vấn đề linh hoạt hơn. Các nội dung có tính vận dụng gồm bài toán sử dụng tích phân để giải quyết tình huống bơm nước vào bể, bài toán hình học tọa độ Oxyz gắn với vùng phủ sóng điện thoại, ứng dụng tích phân tính thể tích, bài toán tài chính và bài toán tối ưu.

Ở nhóm 9-10 điểm, một số câu hỏi có khả năng phân loại học sinh ở mức cao, nhất là trong phần III. Những câu này không chủ yếu đặt nặng tính toán phức tạp mà yêu cầu học sinh hiểu bản chất, tư duy linh hoạt và lựa chọn đúng hướng giải. Trong đó có các bài toán về thể tích tứ diện, tổ hợp về số cách tô màu và xác suất.

Thầy Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình, cho rằng đề thi được xây dựng phù hợp với định dạng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và có khả năng phân hóa tốt.

“So với đề thi Toán lần đầu, hai đề có sự tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ khó - dễ. Các câu hỏi thuộc ba mạch kiến thức gồm Đại số và Giải tích; Hình học và Đo lường; Xác suất và Thống kê cũng có sự tương đồng về nội dung và yêu cầu đánh giá. Tuy nhiên, ở các câu hỏi phân hóa cao, đặc biệt những câu yêu cầu vận dụng linh hoạt và kết nối kiến thức, học sinh cần có năng lực tốt mới có thể hoàn thành chính xác”, thầy Cao Thượng phân tích.

Thầy Thượng dẫn ví dụ câu hỏi về Xác suất ở phần trả lời ngắn, yêu cầu học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức để giải quyết vấn đề. Vì vậy, theo ông, để đạt điểm tối đa ở đề thi lần này không dễ.

Nhìn chung, các giáo viên được hỏi thống nhất rằng đề Toán thi lại Tuyên Quang giữ cấu trúc ổn định, bám sát chương trình và có sự phân hóa từ mức độ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng và vận dụng cao.

Điểm đáng chú ý là ở nhóm câu hỏi cuối, đề đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy, khả năng nhận diện phương pháp và kết nối kiến thức. Do đó, việc đạt điểm cao, đặc biệt mức 9-10, được đánh giá là không dễ đối với học sinh không có nền tảng Toán vững.