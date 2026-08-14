VOV và Uỷ ban Quan hệ Công chúng Thái Lan hợp tác đón xu thế truyền thông mới

(VTC News) -

Hôm 14/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD) tổ chức Cuộc họp Uỷ ban hỗn hợp lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan Supapong Chaolan cùng đại diện các đơn vị của hai bên.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển khẳng định, hội nghị có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến. “Mặc dù không thể gặp trực tiếp và bắt tay nhau do điều kiện thực tế, việc triển khai hội nghị trên không gian số là minh chứng rõ nét nhất cho sự linh hoạt, chủ động thích ứng và quyết tâm duy trì kết nối bền chặt giữa hai cơ quan, hai tổ chức”.

Ông Ngô Minh Hiển nhận định, nhìn lại chặng đường đã qua, kể từ cuộc họp gần nhất được tổ chức vào năm 2023, hai bên đã cùng nhau trải qua nhiều thay đổi cũng như cơ hội phát triển trong lĩnh vực truyền thông và phát thanh, truyền hình. Sự gián đoạn về mặt thời gian, khoảng cách địa lý không làm suy giảm đi tinh thần hợp tác, trao đổi chuyên môn hiệu quả mà hai bên đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua.

Với những bước chuyển mình quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian qua trước những xu hướng truyền thông hiện đại và chuyển đổi số toàn diện, Đài đã tiến tới một diện mạo mới năng động hơn, tinh gọn hơn và sẵn sàng hơn trước những thách thức công nghệ, điều sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai cơ quan trong tương lai.

Đoàn Uỷ ban Quan hệ Công chúng Thái Lan (ảnh chụp màn hình).

Nhìn lại quá trình hợp tác từ 2024-2026, đại diện hai bên cho biết, các đơn vị đã tích cực trao đổi nhiều nội dung đa dạng với các hình thức thể hiện khác nhau từ video, podcast, video ngắn về các nội dung văn hóa, lễ hội, di sản, kiến trúc, nghệ thuật truyền thống và đời sống cộng đồng, cũng như kinh tế-xã hội, môi trường, khoa học công nghệ, hợp tác ASEAN...

Các chương trình phát cố định và linh hoạt giúp đa dạng hoá thông tin tuyên truyền đối ngoại, giúp khán giả hai bên hiểu rõ hơn về đất nước và con người của nhau.

Hai bên đề xuất thực hiện thêm nội dung chuyên sâu tích hợp những xu hướng mới, như công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, đa dạng hoá nội dung để khai thác trên nền tảng số khác nhau như website, podcast, YouTube, TikTok,... cũng như các sản phẩm truyền thông tích hợp (e-magazine, video, infographic); duy trì hoạt động trao đổi tin tức và nhân sự thường xuyên; cũng như bổ sung thêm các sản phẩm bằng tiếng Anh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, VOV cũng đề xuất hai bên cùng thực hiện một chương trình phát thanh đặc biệt giữa hai Đài để cùng nhau trao đổi về quan hệ giữa hai nước, và mời các chuyên gia cùng tham gia thảo luận.

Hai bên đồng thời chia sẻ thẳng thắn về những bước phát triển mới của mỗi bên. Những thay đổi này đã và đang tạo ra nền tảng thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thực chất và sâu rộng hơn.

“Những kết quả đạt được hôm nay không chỉ tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa VOV và PRD, mà còn góp phần thiết thực thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ láng giềng gần gũi giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan”, Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển khẳng định.