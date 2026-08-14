Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Dấu hiệu nhận biết nguy hiểm ở người lớn

(VTC News) -

Những dấu hiệu cảnh báo người lớn mắc sốt xuất huyết cần nhập viện

Theo ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm - Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) - nhiều người trưởng thành có tâm lý chủ quan khi mắc sốt xuất huyết vì cho rằng sức khỏe tốt sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh có thể diễn biến rất nhanh, đặc biệt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát sốt - thời điểm người bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm.

“Điều đáng lưu ý là nhiều trường hợp sau vài ngày sốt, thân nhiệt bắt đầu giảm nên người bệnh lầm tưởng bệnh đang hồi phục. Thực tế, đây lại có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết, khi xảy ra tình trạng thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và tăng nguy cơ xuất huyết hoặc sốc.

Nếu không được theo dõi sát và xử trí kịp thời, người bệnh có thể diễn biến nặng chỉ trong thời gian ngắn”, ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm cho biết.

Người mắc sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường, lơ mơ, mệt lả, tay chân lạnh, tiểu ít, khó thở hoặc đau ngực. Đặc biệt, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần được theo dõi chặt chẽ ngay cả khi triệu chứng còn nhẹ.

ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm khuyến cáo người bệnh nên đi thăm khám khi có các biểu hiện biến chứng sốt xuất huyết.

Theo ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm, việc thăm khám sớm không chỉ giúp xác định mức độ bệnh mà còn hỗ trợ theo dõi sát các chỉ số quan trọng như số lượng tiểu cầu, hematocrit, chức năng gan, thận và tình trạng tuần hoàn. Đây là cơ sở để bác sĩ đưa ra quyết định điều trị ngoại trú hay chỉ định nhập viện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Điều trị sốt xuất huyết an toàn tại PhenikaaMec

Tại PhenikaaMec, người bệnh nghi ngờ mắc sốt xuất huyết được tiếp nhận nhanh chóng tại Khoa khám bệnh để đánh giá triệu chứng lâm sàng, khai thác tiền sử, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và phân tầng nguy cơ ngay từ ban đầu. Tùy theo tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi ngoại trú, nhập viện điều trị hoặc chuyển đến khu vực cấp cứu nếu có dấu hiệu diễn biến nặng.

Một trong những lợi thế của PhenikaaMec là mô hình phối hợp đa chuyên khoa, giúp quá trình chẩn đoán và điều trị được triển khai đồng bộ, đặc biệt đối với các trường hợp sốt xuất huyết có biến chứng.

Khoa khám bệnh giữ vai trò sàng lọc và đánh giá ban đầu; Khoa nội tổng hợp tiếp nhận điều trị và theo dõi các trường hợp cần nhập viện; Trung tâm hồi sức cấp cứu phối hợp xử trí khi người bệnh có dấu hiệu sốc hoặc suy tuần hoàn.

Đồng thời, Trung tâm hóa sinh - huyết học và Trung tâm chẩn đoán hình ảnh phối hợp thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, đông máu, siêu âm và các kỹ thuật cận lâm sàng khác nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Khu vực các phòng khám chẩn đoán hình ảnh tại PhenikaaMec được thiết kế hiện đại.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, PhenikaaMec đầu tư hệ thống xét nghiệm hiện đại, cho phép theo dõi nhanh các chỉ số quan trọng như công thức máu, hematocrit, tiểu cầu, chức năng gan, thận, điện giải... hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo và đưa ra quyết định điều trị kịp thời.

Quy trình khám chữa bệnh được xây dựng khép kín, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác trong chẩn đoán và an toàn cho người bệnh.

Trong bối cảnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng sốt cao liên tục, đặc biệt nếu sống trong khu vực có dịch hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, mô hình phối hợp đa chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, PhenikaaMec không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo định hướng “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và an toàn cho người dân.