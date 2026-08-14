Chuyên gia lý giải vì sao xe điện VinFast không còn là lựa chọn 'để trải nghiệm'

(VTC News) -

Từ suy nghĩ “xe thứ hai” đến phương tiện di chuyển chính

Thời gian đầu khi xe điện gia nhập thị trường Việt Nam, không ít người tiêu dùng vẫn xem đây là phương tiện để trải nghiệm hơn là lựa chọn cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Một trong những rào cản lớn khi đó đến từ hạ tầng do mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ chưa đủ rộng để người dùng tự tin thực hiện những chuyến đi dài.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN), bức tranh này đã thay đổi đáng kể trong vài năm trở lại đây.

“Ngày xưa, tâm lý người mua xe điện thường coi đó là ‘chiếc xe thứ hai’ để trải nghiệm vì hạ tầng chưa hoàn thiện. Nhưng hiện nay, VinFast đầu tư hệ thống trạm sạc quá tốt, giúp xe điện hoàn toàn có thể thay thế xe xăng”, ông Thắng nói.

Sự thay đổi có thể nhìn thấy rõ qua quy mô hạ tầng hiện nay. Mạng lưới V-Green đã đạt hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc và tiếp tục được mở rộng. Đáng chú ý, đơn vị này đang phát triển 99 siêu trạm sạc nhanh trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tạo thêm điểm tiếp năng lượng cho người dùng trên những hành trình liên tỉnh.

Khi mạng lưới ngày càng phủ rộng, phạm vi sử dụng xe điện cũng không còn bó hẹp trong những lịch trình quen thuộc quanh thành phố. Từ đi làm, đưa đón con đến về quê, công tác hay du lịch xuyên tỉnh, người dùng có thêm sự chủ động khi không phải đặt câu hỏi “đi xa sạc ở đâu” trước mỗi chuyến đi.

Theo ông Thắng, chính nền tảng trạm sạc là một trong những yếu tố quan trọng giúp thay đổi tâm lý thị trường. Xe điện từ chỗ được mua thêm để trải nghiệm đang có đủ điều kiện để trở thành chiếc ô tô đầu tiên, thậm chí là phương tiện duy nhất của nhiều gia đình.

“Tấm vé an tâm” suốt vòng đời xe

Với một chiếc xe được sử dụng trong nhiều năm, người dùng còn quan tâm đến câu chuyện sau khi mua: bảo dưỡng có thuận tiện, chi phí nuôi xe ra sao và khi cần hỗ trợ có dễ dàng tìm được dịch vụ chính hãng hay không.

Đây là mảnh ghép VinFast đang đầu tư mạnh với gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Quy mô khủng này giúp chủ xe thuận tiện khi bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hay chăm sóc phương tiện tại nhiều tỉnh, thành, thay vì phụ thuộc vào một số trung tâm dịch vụ tại các đô thị lớn.

Đi cùng độ phủ là các chính sách hậu mãi dài hạn. Các dòng ô tô điện VinFast hiện được hưởng chế độ bảo hành chính hãng lên tới 10 năm hoặc 200.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Đây là đặc quyền khiến nhiều chủ xe xăng phải “ghen tị” bởi phần lớn các mẫu xe trên thị trường hiện chỉ được bảo hành 3-5 năm.

Bài toán kinh tế còn thể hiện rõ ở chi phí bảo dưỡng. Khác với xe động cơ đốt trong với nhiều hạng mục liên quan đến dầu động cơ, lọc dầu hay các chi tiết của hệ truyền động, cấu tạo hệ truyền động điện đơn giản hơn giúp danh mục bảo dưỡng định kỳ được tinh giản.

Thực tế, nhiều chủ xe VinFast từng chia sẻ mức chi phí rẻ tới ngạc nhiên sau hàng chục nghìn km sử dụng. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, một chủ xe VF 6 tại TP.HCM cho biết ở mốc khoảng 64.000km, hóa đơn cho một lần bảo dưỡng chỉ hơn 360.000 đồng. Với những người có tần suất di chuyển lớn, khoản chênh lệch tích lũy qua nhiều năm có thể trở thành một phần đáng kể trong tổng chi phí sở hữu xe.

Hơn thế, chủ xe VinFast hiện được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống công cộng V-Green đến ngày 10/2/2029. Với nhu cầu sử dụng thông thường, chính sách này có thể giúp nhiều gia đình loại bỏ khoản tiền năng lượng trong phần lớn lịch trình hằng tháng.

Theo giới chuyên gia, nếu hạ tầng sạc giúp trả lời câu hỏi xe điện “có đi được mọi nơi hay không”, thì hậu mãi và chi phí sở hữu lại giải quyết câu hỏi quan trọng không kém “có thể yên tâm dùng chiếc xe này trong nhiều năm hay không”.

Khi cả hai bài toán ngày càng được giải quyết, khái niệm “xe thứ hai” cũng dần mất đi ý nghĩa. Với nhiều gia đình Việt, ô tô điện VinFast đang trở thành phương tiện có thể đảm nhiệm trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày, đi xa và gắn bó lâu dài.