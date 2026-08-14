Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở chuyên Tuyên Quang, 326 thí sinh hoàn thành hai môn Ngữ văn và Toán.
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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
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Ngày 14/8, 650 lượt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dự thi lại môn Ngữ văn và Toán, không có thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế.
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