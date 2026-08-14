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Xuất bản ngày 14/08/2026 06:01 PM
Xuất bản ngày 14/08/2026 06:01 PM

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở chuyên Tuyên Quang, 326 thí sinh hoàn thành hai môn Ngữ văn và Toán.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 1

Sáng 14/8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 2

Ngữ văn cũng là môn duy nhất trong kỳ thi lại được tổ chức theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài 120 phút.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 3

Ngay từ sáng sớm, công tác bảo đảm an ninh tại điểm thi được triển khai chặt chẽ.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 4

Lực lượng làm nhiệm vụ có mặt sớm tại khu vực cổng trường. Những người được phân công làm nhiệm vụ tại điểm thi khi vào trường đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 5

Bên ngoài điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra buổi thi.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 6

Sau 120 phút làm bài, khoảng 9h35, những thí sinh đầu tiên rời phòng thi. Nhiều em cho biết đề Ngữ văn vừa sức, hoàn thành bài thi với tâm trạng khá thoải mái.

Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang - 7

Hôm nay, thời tiết tại Tuyên Quang có mưa, nhưng các thí sinh vẫn đến điểm thi đầy đủ và đúng giờ, bảo đảm yêu cầu của kỳ thi.

Chiều 14/8, các thí sinh tiếp tục bước vào môn Toán. Thời gian làm bài môn này là 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Chiều 14/8, các thí sinh tiếp tục bước vào môn Toán. Thời gian làm bài môn này là 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Theo thông tin nhanh của Bộ GD&ĐT, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi trong ngày thi đầu tiên. Số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm quy chế cũng là 0. Sáng mai, thí sinh thi các môn tự chọn.

Theo thông tin nhanh của Bộ GD&ĐT, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi trong ngày thi đầu tiên. Số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm quy chế cũng là 0. Sáng mai, thí sinh thi các môn tự chọn.

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