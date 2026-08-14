Thái Lan chê bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 'quá đắt'

(VTC News) -

Giá bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 đang trở thành vấn đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất, FIFA dự kiến giảm giá từ 98 triệu Baht (77,2 tỷ đồng) xuống còn 86 triệu Baht (67,8 tỷ đồng) cho bất kì đơn vị nào muốn nắm quyền phát sóng giải đấu này trên lãnh thổ Thái Lan.

Tuy nhiên mức giá này vẫn bị chê là quá đắt và thiếu thực tế. Gần đây, FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến nhiều thay đổi khi Trung Quốc và Ấn độ lần lượt từ chối tham dự giải đấu vì nhiều lý do. Ấn Độ bỏ giải để thi đấu giao hữu với Brazil còn Trung Quốc muốn tổ chức một giải tập huấn riêng với các đối thủ chất lượng hơn.

Giá bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 bị xem là đắt đỏ.

Do đó, việc FIFA giảm giá bản quyền truyền hình trở thành câu chuyện bắt buộc phải diễn ra. Nhưng báo chí Thái Lan chỉ ra rằng mức điều chỉnh này vẫn chưa xứng đáng.

Tờ Thairath nhận định: “Kể cả khi đã giảm giá, bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn quá đắt. Ngay cả khi nắm giữ bản quyền với giá rẻ hơn và phải cung cấp miễn phí cho người xem, việc thu tiền tài trợ vẫn khó khăn và không có gì đảm bảo nhà đài sẽ có lãi. Đây là giải đấu ngắn ngày, nhưng các chi phí ẩn nhưng tổ chức sản xuất vẫn có.

Nhưng nếu nhà đài mua bản quyền rồi bán gói xem hoặc thu phí xem trận đấu cho người hâm mộ, họ sẽ hứng chịu rất nhiều chỉ trích vốn đã xuất hiện. Người nắm giữ bản quyền cũng không có lỗi trong trường hợp này“.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung Quốc được xem là một đội khách mời chất lượng nằm ở nhóm 1 gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Ấn Độ.

Nhóm 2 gồm các đối thủ yếu hơn như Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc).

Mỗi hạng đấu được chia làm 2 bảng, đá vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết tranh chức vô địch, hai đội nhì bảng sẽ đá trận tranh hạng 3.

Khác với ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA công nhận là giải chính thức và có tính điểm FIFA. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 6/10/2026. Giải đấu không có loạt bán kết nhằm tiết kiệm thời gian thi đấu tối đa cho các đội tuyển.