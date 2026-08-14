Nhiều thí sinh trúng tuyển sau khi Đại học Huế rà soát chứng chỉ ngoại ngữ

(VTC News) -

Đại học Huế cho biết, qua rà soát, nhiều thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026 được Ban tuyển sinh gọi điện báo đỗ đại học.

Ngày 14/8, nhiều thí sinh “trượt” ngành Sư phạm Tiếng Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ do không được cộng điểm IELTS cũng được cán bộ tuyển sinh Đại học Huế gọi điện thông báo trúng tuyển.

Trước đó, Đại học Huế nhận được phản ánh của một số thí sinh, phụ huynh và cơ quan báo chí liên quan việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026, đặc biệt là các trường hợp thí sinh khai báo chứng chỉ ngoại ngữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tải minh chứng trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế.

Trụ sở Đại học Huế. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế khẩn trương rà soát dữ liệu, kiểm tra hồ sơ đăng ký, minh chứng, thời điểm nộp hồ sơ và mục đích sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ của từng thí sinh. Đại học Huế đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin ý kiến xử lý nhằm bảo đảm việc xét tuyển đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh ở mức cao nhất có thể.

Việc rà soát được thực hiện theo từng trường hợp, căn cứ mục đích đăng ký của thí sinh trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, thời điểm nộp minh chứng, tình trạng hợp lệ của chứng chỉ, dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng quy định tuyển sinh đã công bố của Đại học Huế và các đơn vị đào tạo. Nguyên tắc một chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng cho một mục đích cũng được bảo đảm trong quá trình rà soát.

Đối với thí sinh đăng ký cộng điểm trên Hệ thống của Đại học Huế đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế xem xét giải quyết theo đúng mục đích đăng ký đã được hệ thống ghi nhận.

Đối với trường hợp thí sinh đăng ký sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, Đại học Huế thực hiện quy đổi theo bảng quy đổi công bố, bảo đảm đúng quy chế và thống nhất trong toàn hệ thống xét tuyển. Kết quả giải quyết sẽ được thông báo đến các thí sinh liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại học Huế yêu cầu các đơn vị đào tạo liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ danh sách thí sinh có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển năm 2026. Đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế. Các đơn vị kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp có vướng mắc.

Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy chế tuyển sinh, không thay đổi cách thức đã lựa chọn, không làm thay đổi quy định đã công bố và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác.