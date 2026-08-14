Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở kiến nghị của nhiều bộ và địa phương, để bảo đảm thực hiện đúng việc quản lý, sử dụng biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo việc giao, quản lý biên chế năm 2025, 2026 theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Việc bố trí người làm việc tại vị trí việc làm công chức trong các tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù trước đây chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ và địa phương báo cáo việc giao, quản lý biên chế. (Ảnh minh họa: VOV.VN)

Báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/8 để rà soát, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Nếu sau thời hạn nêu trên, bộ, cơ quan ngang bộ không có báo cáo thì Bộ Nội vụ không chịu trách nhiệm về việc tổng hợp số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền.

Báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố đề nghị gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ trước ngày 25/8 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định (UBND các tỉnh, thành phố xin ý kiến Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trước khi gửi báo cáo).

Nguyễn Trang (VOV.VN)