'Mắt thần' UAV giúp CSGT Hà Nội giám sát vi phạm, gỡ ùn tắc

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, thiết bị có thể ghi nhận các hành vi như ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ hoặc đón, trả khách không đúng quy định. Hình ảnh vi phạm được truyền về đơn vị phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc sử dụng làm căn cứ phạt nguội.