Bộ trưởng VH-TT&DL: Tăng cường kiểm soát đối với các nhóm xuất bản phẩm đặc thù
Tăng cường kiểm soát với một số nhóm xuất bản phẩm đặc thù nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý trong quy trình xuất bản.
Công an làm việc với 3 người thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng
Công an đã làm việc với ba người thả diều gắn đèn chớp gần Tân Sơn Nhất, khiến sân bay phải tạm dừng cất, hạ cánh 14 phút, ảnh hưởng đến cả 21 chuyến bay.
Phát hiện nhiều di vật ở hang Đá Mái - nơi bị bom đánh sập cách đây 57 năm
Lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy nhiều di vật tại hang Đá Mái - nơi hứng trận bom cách đây 57 năm.
'Mắt thần' UAV giúp CSGT Hà Nội giám sát vi phạm, gỡ ùn tắc
UAV giúp CSGT Hà Nội ghi nhận nhiều lỗi vi phạm giao thông từ trên cao, trong đó nhiều ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.
Vietlott 14/8 - Vietlott Mega 6/45 14/8 - Xổ số Vietlott hôm nay 14/8/2026
Vietlott 14/8, Vietlott Mega 6/45 14/8, kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/8/2026, xổ số Mega 6/45 14/8, xổ số Vietlott 14/8.
Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp của hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang
Ngày đầu kỳ thi lại tốt nghiệp THPT ở chuyên Tuyên Quang, 326 thí sinh hoàn thành hai môn Ngữ văn và Toán.
Thái Lan chê bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 'quá đắt'
Báo chí Thái Lan cho rằng bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn quá đắt so với khả năng khai thác thương mại.
Đề nghị kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Acecook Việt Nam tổ chức “Happy Tour – Chuyến đi hạnh phúc 2026”, đồng hành cùng 42 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia hành trình học tập, trải nghiệm tại TP.HCM.
XSMB 14/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026
XSMB 14/8/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 14/8 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.
Không nhận ra ca sĩ Thuỷ Tiên, visual ngày càng lạ lẫm
Giao diện của ca sĩ Thuỷ Tiên trong sự kiện mới đây thu hút sự chú ý.
Người đi xe điện phải dùng 5 - 7 ứng dụng để sử dụng các trạm sạc
Hạ tầng trạm sạc phát triển nhanh nhưng còn rời rạc, khiến người dùng phải sử dụng khoảng 5 - 7 ứng dụng khác nhau để đăng ký, xác thực và thanh toán khi sạc xe.
Ngày đầu thi lại ở Tuyên Quang: 650 lượt thí sinh dự thi, không có vi phạm
Ngày 14/8, 650 lượt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dự thi lại môn Ngữ văn và Toán, không có thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế.
Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 15/8: Chiều tối có mưa dông, có nơi mưa to
Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 15/8 ban ngày, thành phố duy trì trạng thái có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng.
Cô gái mất một chân vì ung thư, từng chui vào tủ để tránh ánh nhìn người khác
Hà Anh từng nghĩ cuộc đời khép lại sau ngày cắt một chân vì ung thư xương, nhưng cô gái trẻ biến biến cố thành động lực để bước tiếp và theo đuổi ước mơ.
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Bạn có biết chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" từng được tổ chức ở bao nhiêu tỉnh, thành hay không?
Quan hệ Việt Nam - Úc chú trọng hợp tác phát triển kinh tế, an ninh quốc gia
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra bước chuyển về chất và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Australia.
Đến Dinh Độc Lập, 'xuyên không' chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Từ ngày 19-21/8/2026, Dinh Độc Lập là điểm đến tiếp theo của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
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