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Xuất bản ngày 14/08/2026 06:05 PM
Xuất bản ngày 14/08/2026 06:05 PM

'Mắt thần' UAV giúp CSGT Hà Nội giám sát vi phạm, gỡ ùn tắc

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

UAV giúp CSGT Hà Nội ghi nhận nhiều lỗi vi phạm giao thông từ trên cao, trong đó nhiều ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Sáng 14/8, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân triển khai tổ công tác sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông tại khu vực đường Vành đai 3, đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Sáng 14/8, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân triển khai tổ công tác sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông tại khu vực đường Vành đai 3, đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7), việc sử dụng UAV giúp lực lượng chức năng quan sát từ trên cao, đặc biệt tại những vị trí khuất tầm nhìn, khó tiếp cận hoặc thường xuyên có mật độ phương tiện lớn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7), việc sử dụng UAV giúp lực lượng chức năng quan sát từ trên cao, đặc biệt tại những vị trí khuất tầm nhìn, khó tiếp cận hoặc thường xuyên có mật độ phương tiện lớn.

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, thiết bị có thể ghi nhận các hành vi như ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ hoặc đón, trả khách không đúng quy định. Hình ảnh vi phạm được truyền về đơn vị phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc sử dụng làm căn cứ phạt nguội.

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, thiết bị có thể ghi nhận các hành vi như ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ hoặc đón, trả khách không đúng quy định. Hình ảnh vi phạm được truyền về đơn vị phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc sử dụng làm căn cứ phạt nguội.

Từ độ cao khoảng 100-200m, camera chuyên dụng trên UAV vẫn có khả năng ghi nhận rõ biển số, vị trí cũng như diễn biến hành vi của phương tiện. Những hình ảnh, video này được lực lượng chức năng sử dụng để xác minh và xử lý vi phạm.

Từ độ cao khoảng 100-200m, camera chuyên dụng trên UAV vẫn có khả năng ghi nhận rõ biển số, vị trí cũng như diễn biến hành vi của phương tiện. Những hình ảnh, video này được lực lượng chức năng sử dụng để xác minh và xử lý vi phạm.

Ngoài các lỗi trên tuyến đường trên cao, UAV còn hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm khác như dừng, đỗ xe tại khu vực cấm; đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè không đúng quy định và hoạt động buôn bán hàng rong gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Ngoài các lỗi trên tuyến đường trên cao, UAV còn hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm khác như dừng, đỗ xe tại khu vực cấm; đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè không đúng quy định và hoạt động buôn bán hàng rong gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Khi phát hiện phương tiện vi phạm, CSGT sẽ tiếp cận, dừng xe và cung cấp hình ảnh, video ghi nhận từ UAV để tài xế đối chiếu. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, hình ảnh có độ rõ nét cao, thể hiện đầy đủ diễn biến hành vi giúp quá trình xử lý vi phạm thuận lợi.

Khi phát hiện phương tiện vi phạm, CSGT sẽ tiếp cận, dừng xe và cung cấp hình ảnh, video ghi nhận từ UAV để tài xế đối chiếu. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, hình ảnh có độ rõ nét cao, thể hiện đầy đủ diễn biến hành vi giúp quá trình xử lý vi phạm thuận lợi.

Không chỉ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, UAV còn được sử dụng để theo dõi tình hình giao thông trên diện rộng. Vào giờ cao điểm, khi đường Nguyễn Trãi hoặc Vành đai 3 trên cao xuất hiện dấu hiệu ùn tắc, thiết bị giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí xảy ra va chạm, phương tiện gặp sự cố hoặc khu vực ùn ứ.

Không chỉ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, UAV còn được sử dụng để theo dõi tình hình giao thông trên diện rộng. Vào giờ cao điểm, khi đường Nguyễn Trãi hoặc Vành đai 3 trên cao xuất hiện dấu hiệu ùn tắc, thiết bị giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí xảy ra va chạm, phương tiện gặp sự cố hoặc khu vực ùn ứ.

Từ thông tin do UAV cung cấp, các tổ tuần tra có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức giải tỏa và xử lý sự cố. Đồng thời, lực lượng chức năng chủ động phát cảnh báo, phân luồng từ xa nhằm hạn chế xe tiếp tục dồn về khu vực đang ùn tắc.

Từ thông tin do UAV cung cấp, các tổ tuần tra có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức giải tỏa và xử lý sự cố. Đồng thời, lực lượng chức năng chủ động phát cảnh báo, phân luồng từ xa nhằm hạn chế xe tiếp tục dồn về khu vực đang ùn tắc.

CSGT Hà Nội đánh giá, việc đưa UAV vào giám sát giao thông và trật tự đô thị sẽ giúp nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, đồng thời hỗ trợ xử lý nhanh các điểm ùn tắc, sự cố trên những tuyến đường có lưu lượng xe lớn.

CSGT Hà Nội đánh giá, việc đưa UAV vào giám sát giao thông và trật tự đô thị sẽ giúp nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, đồng thời hỗ trợ xử lý nhanh các điểm ùn tắc, sự cố trên những tuyến đường có lưu lượng xe lớn.

Kết quả triển khai thực tế cũng được xem là cơ sở để Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và đô thị, góp phần xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, hiệu quả hơn.

Kết quả triển khai thực tế cũng được xem là cơ sở để Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và đô thị, góp phần xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, hiệu quả hơn.

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