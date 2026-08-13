Xúc động lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại TP Đồng Nai
29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Đồng Nai được truy điệu, an táng; 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN để xác định danh tính từng liệt sĩ.
Mạng xã hội ô nhiễm, giới trẻ bị đầu độc: Dọn sạch rác thế nào?
“Giang hồ mạng” liên tục nổi lên với những livestream chửi bới, thách thức, câu view, thu hút hàng trăm nghìn người xem và kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Xem tiêm kích, trực thăng vũ trang tấn công mục tiêu mặt đất
Xem tiêm kích, trực thăng vũ trang tấn công mục tiêu mặt đất ở Gia Lai
Khu chợ xây trên đất lúa ở Quảng Ninh, bị xử phạt và truy thu gần 6 tỷ đồng
Một doanh nghiệp tại Quảng Ninh bị xử phạt 600 triệu đồng và truy thu hơn 5,3 tỷ đồng do chiếm hơn 1,6 ha đất lúa để xây dựng chợ Yên Đức từ năm 2012.
Làm gì để tăng cơ hội sống sót khi bị sóng cuốn ra xa bờ?
Chuyện cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê (Đà Nẵng) sống sót sau gần 8 giờ trên biển khiến nhiều người đặt câu hỏi, trong tình huống tương tự, nên làm gì để cứu mình?
XSBTH 13/8 - Xổ số Bình Thuận ngày 13 tháng 8
XSBTH 13/8, kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 13/8/2026, xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 13/8/2026, KQXSBTH 13/8.
XSTN 13/8 - Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 13 tháng 8
XSTN 13/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026, xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 13/8/2026, xổ số Tây Ninh 13/8.
XSAG 13/8 - Xổ số An Giang hôm nay ngày 13 tháng 8
XSAG 13/8, trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 13/8/2026, xổ số An Giang thứ Năm ngày 13/8/2026, KQXSAG 13/8.
Dùng dao tấn công 5 người tại Bệnh viện Sản Nhi, người đàn ông lĩnh 15 năm tù
Cho rằng vợ không được quan tâm, chăm sóc, Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công 5 người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
XSMN 13/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 13 tháng 8
XSMN 13/8/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Năm ngày 13/8 được cập nhật lúc 16h15, theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.
Người phụ nữ từng xin về nhà chờ chết được bạn đọc VTC News giúp đỡ 1,47 tỷ đồng
Báo Điện tử VTC News trao hơn 1,47 tỷ đồng do bạn đọc ủng hộ, giúp chị Hoài tiếp tục điều trị sau những tháng ngày bệnh nặng, gia đình kiệt quệ vì viện phí.
Quảng Trị kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro
Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro.
Lịch nhập học 2026 của hơn 70 trường đại học
Hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026, thời gian từ 11/8 đến giữa tháng 9, tùy từng trường.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt
Từ 15h chiều nay 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.
Loại mù tạt xanh chúng ta hay dùng không phải wasabi, vì wasabi thật siêu đắt
Wasabi là loại cây quý giá, cực kỳ đắt đỏ, khó trồng và khan hiếm; loại mù tạt xanh chúng ta được phục vụ trong quán hầu hết không phải wasabi dù được gọi như vậy.
'Ngũ trụ hạ tầng' tăng giá trị tài sản tại siêu đô thị biển đầu tiên của TP.HCM
Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ tiện ích đẳng cấp cộng hưởng cùng “ngũ trụ hạ tầng” mở ra một chu kỳ phát triển mới cho siêu đô thị biển đầu tiên của TP.HCM.
Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' sau 25 năm
Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên chính của "Phía trước là bầu trời" đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.
Răng nanh chậm mọc, phát hiện khối u ẩn sâu trong xương hàm bệnh nhân 15 tuổi
Bệnh nhân sưng đau lợi và răng nanh vĩnh viễn chậm mọc, bác sĩ phát hiện khối u răng chứa nhiều cấu trúc giống răng cùng một răng thừa mọc ngầm sát nền mũi.
Bình luận