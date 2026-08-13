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Khu chợ xây trên đất lúa ở Quảng Ninh, bị xử phạt và truy thu gần 6 tỷ đồng Một doanh nghiệp tại Quảng Ninh bị xử phạt 600 triệu đồng và truy thu hơn 5,3 tỷ đồng do chiếm hơn 1,6 ha đất lúa để xây dựng chợ Yên Đức từ năm 2012.

Làm gì để tăng cơ hội sống sót khi bị sóng cuốn ra xa bờ? Chuyện cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê (Đà Nẵng) sống sót sau gần 8 giờ trên biển khiến nhiều người đặt câu hỏi, trong tình huống tương tự, nên làm gì để cứu mình?

XSBTH 13/8 - Xổ số Bình Thuận ngày 13 tháng 8 XSBTH 13/8, kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 13/8/2026, xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 13/8/2026, KQXSBTH 13/8.

XSTN 13/8 - Xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 13 tháng 8 XSTN 13/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/8/2026, xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 13/8/2026, xổ số Tây Ninh 13/8.

XSAG 13/8 - Xổ số An Giang hôm nay ngày 13 tháng 8 XSAG 13/8, trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 13/8/2026, xổ số An Giang thứ Năm ngày 13/8/2026, KQXSAG 13/8.

Dùng dao tấn công 5 người tại Bệnh viện Sản Nhi, người đàn ông lĩnh 15 năm tù Cho rằng vợ không được quan tâm, chăm sóc, Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công 5 người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

XSMN 13/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 13 tháng 8 XSMN 13/8/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Năm ngày 13/8 được cập nhật lúc 16h15, theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Người phụ nữ từng xin về nhà chờ chết được bạn đọc VTC News giúp đỡ 1,47 tỷ đồng Báo Điện tử VTC News trao hơn 1,47 tỷ đồng do bạn đọc ủng hộ, giúp chị Hoài tiếp tục điều trị sau những tháng ngày bệnh nặng, gia đình kiệt quệ vì viện phí.

Quảng Trị kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro.

Lịch nhập học 2026 của hơn 70 trường đại học Hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026, thời gian từ 11/8 đến giữa tháng 9, tùy từng trường.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt Từ 15h chiều nay 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Loại mù tạt xanh chúng ta hay dùng không phải wasabi, vì wasabi thật siêu đắt Wasabi là loại cây quý giá, cực kỳ đắt đỏ, khó trồng và khan hiếm; loại mù tạt xanh chúng ta được phục vụ trong quán hầu hết không phải wasabi dù được gọi như vậy.

'Ngũ trụ hạ tầng' tăng giá trị tài sản tại siêu đô thị biển đầu tiên của TP.HCM Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ tiện ích đẳng cấp cộng hưởng cùng “ngũ trụ hạ tầng” mở ra một chu kỳ phát triển mới cho siêu đô thị biển đầu tiên của TP.HCM.

Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' sau 25 năm Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên chính của "Phía trước là bầu trời" đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.