Cận cảnh tuyến đường sẽ tách dòng xe container khỏi đô thị tại TP.HCM

Không chỉ phục vụ xe ra vào cảng, khu Đông TP.HCM còn là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa liên vùng. Nhiều xe container từ miền Tây đi Đồng Nai, miền Trung, miền Bắc và chiều ngược lại phải qua khu vực này, càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống đường hiện hữu.