Cận cảnh tuyến đường sẽ tách dòng xe container khỏi đô thị tại TP.HCM

Cảng Cát Lái là cảng container lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 50% thị phần hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển hàng hóa tại đây tạo áp lực lớn lên mạng lưới giao thông khu Đông TP.HCM.
Hiện toàn bộ xe container từ cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu chủ yếu đi qua các tuyến đường đô thị như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh, sau đó kết nối với Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1 hoặc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Theo ghi nhận, lượng xe container di chuyển dày đặc khiến nhiều tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Riêng đường Nguyễn Thị Định có khoảng 20.000 - 22.000 lượt xe container ra vào mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên tới 26.000 lượt.
Đường Võ Chí Công cũng ghi nhận lưu lượng lớn, khoảng 35.000 - 40.000 lượt xe mỗi ngày. Việc xe container, xe tải nặng và phương tiện cá nhân cùng sử dụng hạ tầng khiến giao thông trên các tuyến này chịu nhiều áp lực, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Không chỉ phục vụ xe ra vào cảng, khu Đông TP.HCM còn là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa liên vùng. Nhiều xe container từ miền Tây đi Đồng Nai, miền Trung, miền Bắc và chiều ngược lại phải qua khu vực này, càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống đường hiện hữu.
Trong đó, đường Nguyễn Duy Trinh có mặt cắt nhỏ nhưng phải phục vụ lượng lớn xe container ra vào cảng Phú Hữu. Không gian lưu thông hạn chế khiến người đi xe máy nhiều thời điểm phải di chuyển sát các xe container.
Để tháo gỡ điểm nghẽn, TP.HCM đang triển khai dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM.
Tuyến đường dài gần 6 km, mặt cắt ngang khoảng 60 m, quy mô 12 làn xe tùy từng đoạn. Điểm đầu dự án kết nối với đường Nguyễn Thị Định..Điểm cuối được quy hoạch kết nối trực tiếp khu vực cảng Cát Lái với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.782 tỷ đồng.
Đây là tuyến đường chuyên biệt phục vụ vận tải hàng hóa ra vào cảng, được định hướng tổ chức tách biệt với khu dân cư và kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông liên vùng. Hiện tuyến đường nội khu dọc cảng Cát Lái chỉ kéo dài vài trăm mét và chưa kết nối được với cảng Phú Hữu, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa.
Mô hình hành lang vận tải chuyên biệt cho hàng hóa đã được một số cảng lớn trên thế giới như Rotterdam (Hà Lan), Singapore và Thượng Hải (Trung Quốc) áp dụng nhằm tách dòng xe container khỏi khu dân cư, giảm áp lực giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác cảng.
Theo kế hoạch, dự án đang được tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và hoàn thành năm 2029. Khi đưa vào khai thác, hàng chục nghìn lượt xe container được kỳ vọng sẽ chuyển sang hành lang vận tải riêng, hạn chế đi qua các tuyến đường đô thị đông dân cư.
Theo phương án, tuyến đường mới sẽ giúp rút ngắn hành trình từ khu vực cảng đến nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời kết nối thuận lợi với Vành đai 3. Thời gian di chuyển từ cảng đến khu vực kết nối cao tốc và Vành đai 3 dự kiến còn khoảng 10-15 phút, thay vì 45-60 phút như hiện nay.
Tuyến đường cũng được kỳ vọng chấm dứt tình trạng hoạt động cảng phụ thuộc chủ yếu vào các hướng kết nối hiện hữu, trong đó có những tuyến đường nhỏ hẹp như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh và Nguyễn Thị Tư.
Khi xe container có hành lang vận tải riêng, năng lực khai thác cảng và hiệu quả vận chuyển hàng hóa được kỳ vọng cải thiện, đồng thời giảm thời gian và chi phí logistics. Các trục giao thông chính tại khu Đông cũng sẽ giảm áp lực từ xe tải nặng và xe container, tạo thêm dư địa cho phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ dọc tuyến.
Về lâu dài, dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giữa xe container với các phương tiện lưu thông trong khu dân cư, nâng cao an toàn giao thông và hỗ trợ phát triển hệ thống cảng, logistics của TP.HCM.
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