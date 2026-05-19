Gia Lai hỗ trợ khoan giếng cho 80 hộ dân tái định cư dự án sân bay Phù Cát

Ngày 19/5, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định chủ trương hỗ trợ kinh phí khoan giếng cung cấp nước sinh hoạt, xây dựng cho các hộ dân tại các khu tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, toàn bộ 80 hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án sẽ nhận được mức hỗ trợ trực tiếp là 10 triệu đồng/hộ để khoan giếng (tương đương 50% chi phí thực tế khoảng 20 triệu đồng để hoàn thiện một giếng khoan D114 sâu từ 30m - 35m). Hạn chót để hoàn thành toàn bộ công tác chi trả hỗ trợ này được ấn định chậm nhất là ngày 30/5.

Kinh phí thực hiện khoản hỗ trợ này được trích thẳng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của chính Dự án Đường cất hạ cánh số 2 để đảm bảo không phát sinh gánh nặng cho ngân sách địa phương,

Số lượng cụ thể bao gồm khu tái định cư thôn Tân Lệ (xã Phù Cát) 33 hộ dân; khu tái định cư thôn Tân Nghi (phường An Nhơn) 32 hộ dân và khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú (phường An Nhơn Bắc) 15 hộ dân.

Công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Để triển khai dự án, các hộ dân đã đồng thuận nhường đất, di dời về các khu tái tái định cư mới nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, thực tế hạ tầng thiết yếu tại các khu tái định cư này vẫn chưa thực sự hoàn thiện đồng bộ. Theo kết quả khảo sát thực tế của Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cùng các sở, ban ngành liên quan, cả 3 khu tái định cư phục vụ dự án nói trên đều đang trong tình trạng "khát" nước sinh hoạt tập trung.

Để kịp thời ổn định cuộc sống cho người dân nhường đất phục vụ dự án, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại các khu tái định cư; chọn phương án hỗ trợ tiền trực tiếp cho người dân tự khoan giếng với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Phương án này có ưu điểm là giải quyết ngay tức thì nhu cầu nước cho bà con, kinh phí thấp và người dân được chủ động thực hiện, sớm an cư lạc nghiệp.

Nhược điểm của phương án này là dễ tạo tiền lệ và có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm nếu không quản lý tốt khoảng cách an toàn.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn sâu về tài nguyên nước; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định bảo vệ nguồn nước trong suốt quá trình người dân khoan giếng.

Chính quyền các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc và xã Phù Cát cũng được giao nhiệm vụ sát sao, hướng dẫn từng hộ dân thực hiện kê khai khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện hành, đảm bảo khoảng cách an toàn với các công trình vệ sinh nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm chéo.