Cận cảnh tăng tốc thi công dưới nắng lửa ở công trường đường băng sân bay Phù Cát.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, không khí thi công tại Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) đang trải qua những ngày khẩn trương nhất. Công trường có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng này rất nóng khi chỉ do nền nhiệt ngoài trời mà còn vì áp lực tiến độ.
Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, sau hơn 9 tháng thi công (từ tháng 8/2025), dự án đang bước vào giai đoạn nước rút quyết định. Để đảm bảo tiến độ đề ra, một khối lượng nhân lực và thiết bị khổng lồ đang được huy động.
Hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng hơn 480 phương tiện, thiết bị cơ giới chuyên dụng đang hoạt động hết công suất, làm việc xuyên ngày đêm.
Chủ đầu tư và các nhà thầu đã triển khai đồng loạt 32 mũi thi công bám sát công trường, áp dụng triệt để phương châm “3 ca, 4 kíp” nhằm tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục. Mục tiêu là bảo đảm đường băng kịp phục vụ công tác bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 7/2026.
Khuôn mặt sạm đen và cháy đỏ vì nắng gió, anh Hà Công Phương (35 tuổi, trú tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) chia sẻ rằng áp lực tiến độ ở đây rất lớn, gần như tất cả các mũi thi công đều phải làm việc xuyên ngày đêm. Anh và các đồng nghiệp được giao chỉ tiêu và tiến độ rất cụ thể cho từng ngày, mỗi ngày đều phải hoàn thành bằng được phần việc đã đăng ký từ trước.
“Nhiều thời điểm giữa trưa, nhiệt độ trên mặt đường bê tông gần 40 độ C, nắng hầm hập khiến công việc ngoài trời buộc phải tạm gián đoạn để đảm bảo sức khỏe. Chính vì vậy, anh em công nhân thường phải chủ động tăng ca, làm bù đến tận khuya để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng cho các tổ đội thi công tiếp theo.”, anh Phương chia sẻ.
Trên công trường đầy nắng gió và bụi bặm này có nhiều lao động nữ. Họ phải đứng, cúi liên tục nhiều giờ liền dưới cái nắng như thiêu như đốt của Gia Lai, cùng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường băng mới.
Trong tiếng máy gầm vang và ánh nắng chói chang của đại công trường, nụ cười sáng bừng trên gương mặt đen sạm vì nắng của những công nhân này cho thấy lòng yêu lao động, trách nhiệm và sự đồng lòng của họ.
Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, thuộc nhóm dự án nhóm B, tổng mức đầu tư cụ thể là 3.245,089 tỷ đồng.
Trong đó, chi phí xây lắp chiếm phần lớn với 2.177,440 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 1.067,647 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, các liên danh nhà thầu đã hoàn thành thi công móng cấp phối đá dăm 3.048m và bê tông xi măng M150: 3.048 m; thi công được 1.750/3.048m bê tông xi măng M350.
Ngoài ra, các nhà thầu đang trển khai hệ thống đường cáp điện và nhà trạm nguồn. Hệ thống đèn hiệu và thiết bị đảm bảo hoạt động bay đã được tập kết về công trường, chờ lắp đặt.
Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc hoàn thành trên công trường rất khả quan. Mọi người đang dồn lực để hoàn thành lớp bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh cũng như các đường lăn trước ngày 30/7.
“Song song với đó, công tác lắp đặt các hệ thống thiết bị chuyên ngành hàng không sẽ được triển khai cuốn chiếu ngay khi có mặt bằng nhằm đảm bảo điều kiện bay hiệu chuẩn theo đúng các quy định ngặt nghèo của ngành Hàng không, vững vàng đưa công trình vào khai thác thương mại theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra”, ông Lưu Nhất Phong thông tin.
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