Cảnh tăng tốc thi công dưới nắng lửa ở công trường đường băng sân bay Phù Cát

Khuôn mặt sạm đen và cháy đỏ vì nắng gió, anh Hà Công Phương (35 tuổi, trú tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) chia sẻ rằng áp lực tiến độ ở đây rất lớn, gần như tất cả các mũi thi công đều phải làm việc xuyên ngày đêm. Anh và các đồng nghiệp được giao chỉ tiêu và tiến độ rất cụ thể cho từng ngày, mỗi ngày đều phải hoàn thành bằng được phần việc đã đăng ký từ trước.