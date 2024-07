Hà Nội chốt mức hỗ trợ lực lượng an ninh cơ sở hơn 2,8 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Chiều 1/7, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ mức 2.520.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội mức 234.000 đồng/người/tháng, bảo hiểm y tế mức 54.000 đồng/người/tháng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng; đối với Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ, bồi dưỡng người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ với thời gian làm việc từ 4 giờ trở lên, mức 100.000 đồng/người/ngày.

HĐND thành phố Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết về việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng là cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát khu vực, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã thuộc Công an TP Hà Nội được giao trong chỉ tiêu biên chế.

Theo đó, hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát khu vực, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã thuộc Công an TP Hà Nội 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng áp dụng quy định tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này đồng thời thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 13/2023 của HĐND TP Hà Nội thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố.